Sénégal: Touba - Le défi de la mobilité à trois jours de la célébration du grand Magal

Touba — L'arrivée en nombre de pèlerins à Touba pour les besoins du grand Magal commence à poser un problème de mobilité occasionnant des embouteillages sur les axes menant à la cité religieuse à moins de trois jours de l'évènement commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, a constaté un reporter de l'APS.

"Depuis le week-end dernier, circuler dans la ville est devenu difficile avec l'arrivée des premiers pèlerins. Cette difficulté va s'accentuer à mesure que l'on s'approche du Magal", témoigne Modou Diop qui s'active dans le commerce dans le quartier de Darou Manane.

"Il est clair que mercredi au plus tard, la ville va déborder de monde. Le flux de pèlerins va augmenter dans les prochaines heures, comme c'est le cas à chaque Magal", souligne-t-il.

"Les pèlerins ont commencé à arriver depuis le week-end dernier, mais le flux ne cesse d'augmenter depuis ce mardi", explique Mame Diarra Thiam, venue au marché de l'ancien garage pour effectuer les derniers achats de sa famille en prévision du Grand Magal.

La gare routière, les routes menant à la cité religieuse, surtout au sens giratoire séparant Mbacké et Touba, sont congestionnées par un nombre impressionnant de véhicules, allant des voitures particulières aux bus de transport en commun. Il en est de même pour les charrettes à traction animale venant de certains villages environnants.

Cet engorgement, particulièrement sensible à Mbacké, rend les déplacements difficiles pour les pèlerins, qui doivent parfois passer de longues heures dans les embouteillages avant d'atteindre leur destination.

"Il est malheureux de constater que les tarifs ont déjà doublé sur ce trajet. Ils pourraient même être multipliés par cinq, comme l'année dernière", déplore une cliente installée de façon inconfortable dans un "Mbacké-Touba", un ancien véhicule de marque 504 ou 505 avec une cabine arrière.

Certains jeunes acceptent même de monter sur les porte-bagages de ces types de véhicules pour rallier Touba. Les prix ont triplé et pourraient quintupler dans les prochaines heures, selon des clients qui se lamentent à bord, sans compter la surcharge à l'intérieur.

Du côté des chauffeurs, le temps perdu, la consommation excessive de carburant, ainsi que les déviations fréquentes, justifient l'augmentation des prix, qui avoisinent au moins les 1 000 francs CFA à l'aller comme au retour.

Des solutions réclamées pour rendre fluide la circulation

Face à ces défis de circulation, de nombreux habitants et visiteurs plaident pour la construction de ponts et d'autres infrastructures qui pourraient aider à désengorger les routes durant le Magal.

"Cette situation se présente chaque année. Les routes sont complètement saturées. Il faudrait vraiment penser à des solutions comme des ponts et des routes secondaires bitumées aux différentes entrées de la ville de Touba pour fluidifier la circulation", plaide Khadim Thiam, un habitant de Mbacké.

"Serigne Touba en vaut le coup pour le service qu'il a rendu à l'Islam et à la oummah islamique", fait-il valoir en indiquant que l'érection de ponts et d'autres aménagements pourraient permettre de mieux répartir le trafic et de faciliter l'accès à la ville pour les pèlerins.

Les motos "Jakarta" : une solution rapide mais risquée à Touba

Dans ce contexte d'affluence, les motos-taxis, communément appelées "Jakarta", font office de moyen le plus rapide pour rallier les différents quartiers de Touba.

"Vous vous rendez compte, c'est vraiment exagéré. En temps normal, le tarif de ces +Jakarta+ est de 300 à 500 francs CFA entre l'ancien garage et les parages du marché Ocass", assure Idrissa Diop.

Cependant, leur utilisation n'est pas sans risques, notamment en raison de la circulation dense et parfois chaotique.

"Les motos +Jakarta+ sont vraiment pratiques, surtout quand on est bloqué dans les embouteillages, mais il faut être prudent car la circulation est très intense. Et la plupart de leurs conducteurs sont des enfants", avertit Idrissa Diop, un usager régulier.

Les autorités locales rappellent aux conducteurs de ces motos et à leurs passagers l'importance de respecter les règles de sécurité pour éviter les accidents.

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, a appelé lundi soir les conducteurs et usagers de la route à faire preuve de prudence à l'occasion du Grand Magal de Touba,

Le Magal de Touba, un grand événement religieux commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme, attire chaque année des milliers de pèlerins.

Lors de la 129e édition du Grand Magal, en 2023, plus de cinq millions de pèlerins et dix-sept délégations étrangères y avaient pris part, selon président de la commission culture et communication du comité d'organisation dudit évènement, Serigne Abdoul Ahad Mbacké.