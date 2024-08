Maroc: Chefchaouen - Des bénéficiaires de la Grâce Royale saluent hautement cette noble Initiative de SM le Roi

Chefchaouen — Des bénéficiaires de la Grâce que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, originaires de la province de Chefchaouen, ont hautement salué, mardi, cette noble Initiative de Sa Majesté le Roi, qui leur a permis de retrouver leurs familles et d'amorcer une nouvelle étape de leur vie.

Dans une déclaration à la MAP, Mostafa, du village Ighrane (commune de Tamrout), a indiqué que la Grâce Royale a apporté du baume au coeur de toutes les familles de la région et a donné de l'espoir à toutes les personnes concernées pour entamer une vie professionnelle et sociale réussie, à même d'avoir un impact positif sur l'économie de la province et la société en général.

De son côté, Ali. S, un autre bénéficiaire, a affirmé que la Haute Initiative Royale a ravivé l'espoir de l'ensemble des cultivateurs concernés pour se lancer dans un métier légal et de nouvelles activités économiques qui leur permettront de subvenir aux besoins de leurs familles et d'avoir un revenu, dans le respect de la loi et de la nouvelle stratégie mise en place par l'Etat pour la réglementation des activités liées à la culture du cannabis.

%

Pour sa part, Lahcen. B, un autre bénéficiaire de la Grâce Royale, résidant dans la commune de Bab Bered, a qualifié d'"historique et sans précédent" cette Décision Royale, qui contribuera à transformer la région, à instaurer une économie structurée et à garantir la stabilité sociale, notant que cette Haute Sollicitude Royale a apporté un grand soulagement à toutes les familles et témoigne de l'attention que le Souverain accorde à l'amélioration de la situation socio-économique dans les zones rurales.

Même son de cloche chez Louafi. B, également de la commune de Bab Bred, qui a relevé que cette Décision Royale constitue un tournant majeur pour rompre définitivement avec les cultures illicites et les problèmes sociaux et juridiques qui en découlent et asseoir les fondements du développement durable, notant que la décision de SM le Roi est une aubaine pour toute la région en vue de s'intégrer dans une économie profitable à la population locale.

A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.