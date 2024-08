Afrique: Tenue à Marrakech du Congrès électif de la CAVB

Marrakech — La Confédération Africaine de Volleyball (CAVB), présidée par la Marocaine Bouchra Hajij, a tenu son Congrès électif le week-end dernier à Marrakech. S'exprimant à cette occasion, Mme Hajij a mis en avant les réalisations de la Confédération et tracé la voie pour l'avenir du volleyball en Afrique. En faisant le point sur les quatre dernières années, Mme Hajij a exprimé sa « satisfaction » de voir l'assemblée réunie une fois de plus pour prendre « des décisions importantes pour l'avenir du volleyball en Afrique ».

Dans ce sens, la présidente de la CAVB a relevé que c'est grâce à « une vision partagée et à une synergie collective que le volleyball africain a progressé, posant ainsi les bases d'un héritage durable pour les générations futures ».

« Le beach volleyball africain continue de croître de manière exponentielle, avec une participation accrue des pays africains dans les événements continentaux et internationaux », a encore insisté Mme Hajij, se félicitant des performances des pays africains aux compétitions internationales.

Dans son engagement pour le développement du volleyball en Afrique, la CAVB a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités, à développer les talents, et à intégrer les technologies modernes dans les événements et processus de la confédération, a-t-elle précisé, mettant l'accent sur l'importance du travail d'équipe, de l'engagement, de l'excellence et du respect dans la poursuite de l'objectif commun de faire du volleyball africain une force mondiale.

Lors de ce congrès, il a été procédé à l'élection de sept nouveaux membres du bureau exécutif. Il s'agit d'Antonio Carlos (Cap-Vert), Khalid Hamad (Soudan), Idriss Dakony (Tchad), Casimir Sawadogo (Burkina Faso), Adnan Bakbaj (Libye) et Fredreck Ndlovu (Zimbabwe) et Louis Rwakiranya (Burundi). Le congrès a également procédé à l'élection des trois membres qui représenteront la CAVB au sein du Conseil de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). Il s'agit de Sanga Koné (Côte d'Ivoire), Daniel Maaodi (Botswana) et Agnès Nakaonga (Zambie).

Un autre point essentiel à l'ordre du jour était l'élection des membres représentant la minorité genre au sein de la CAVB. Ce processus a mis en lumière l'engagement de la Confédération envers la diversité et l'inclusion. Il s'agit de Mariame Ciré Keita et Mpho Palime.

Le Congrès électif de la CAVB a approuvé également l'élection des présidents des sept zones géographiques de la Confédération, à savoir, Zone 1 : Mustapha Lamouchi (Algérie), Zone 2 : Seye Amadou (Sénégal), Zone 3 : Yaro Sourakatou Ali (Bénin), Zone 4 : Bello Bourdanne (Cameroun), Zone 5 : Nasiwu Zaid Sadiki (Ouganda), Zone 6 : Cassam Khalid (Mozambique) et Zone 7 : Abdounourou Kevin (Comores).