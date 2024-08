Algérie: Présidentielle - La presse nationale met en exergue les promesses électorales

Alger — La presse nationale parue mercredi a examiné en profondeur les stratégies déployées par les candidats en lice pour l'élection présidentielle du 7 septembre, en s'attardant particulièrement sur les promesses et les engagements exprimés durant la campagne électorale.

Le journal El Massa a relevé que des "activités de proximité intenses" ont été menées durant le 6e jour de la campagne, par les trois candidats, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif.

Il a rapporté les propos du candidat du FFS, qui a affirmé que le changement ne peut se concrétiser qu'à travers une large mobilisation des citoyens, ceux des dirigeants des partis soutenant le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à voter pour lui afin de poursuivre les réformes, ainsi que du candidat du MSP, qui a exhorté les citoyens à voter en force pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie.

Le journal Echaâb a qualifié, pour sa part, de "calme" les 6 premiers jours de la campagne électorale marquée par les engagements des candidats visant à convaincre les électeurs du bien-fondé de leurs programmes respectifs.

"La bataille des programmes se poursuit", titre Horizons, qui a estimé que, bien que les visions des candidats sur la gouvernance divergent, la question sociale constitue un enjeu central, en écrivant que "la stabilité sociale est pour les trois candidats un impératif".

El Badil a relevé que les promesses et les engagements dominent les programmes des candidats, lors de cette campagne marquée par une intense activité de proximité et des meetings populaires.

Sous le titre, "Les candidats en parlent sans tabou", El Moudjahid a considéré que "la question de la redistribution équitable des richesses du pays occupe une place centrale dans les programmes de campagne".

De son côté, L'Echo d'Algérie a souligné que M. Abdelmadjid Tebboune "entend mettre en place une base économique solide", M. Hassani Cherif "promet de mettre les richesses du pays au service du développement et de la sécurité alimentaire et M. Youcef Aouchiche a "placé la question sociale comme une orientation clé de son programme électoral".

Le Jour d'Algérie observe, pour sa part, "une effervescence autour de la candidature d'Abdelmadjid Tebboune", soulignant que "divers militants politiques et associations se bousculent pour soutenir ce candidat indépendant, dont l'objectif est de poursuivre les réformes et les projets d'envergure lancés durant son mandat".

Il a indiqué que le candidat du FFS insiste sur l'importance de l'implication de chaque citoyen face à la situation actuelle du pays. "Pour lui, nous ne devons pas laisser la route libre à ceux qui veulent détruire le pays, mais les sanctionner par les urnes", relate le journal.

Parallèlement, M. Hassani Cherif a évoqué le besoin d'une "légitimité populaire", appelant à cet effet à une "mobilisation générale" pour ce scrutin "qui se déroule dans un contexte exceptionnel", a rapporté le quotidien.

Sous le titre "La diaspora algérienne se prépare", le journal e-Bourse a mis en avant la mobilisation des membres de l'Amicale des Algériens en Europe et d'autres associations, afin de "susciter les débats et échanger les idées sur les programmes des trois candidats en lice".

La Voie d'Algérie a mis en exergue les "appels unanimes des candidats pour une forte participation au scrutin", alors qu'Alger16 et El Oumma ont cité les propos des candidats axés sur le soutien social et le développement économique, de même qu'El Watan, Le Soir d'Algérie et le Quotidien d'Oran.

Les quotidiens El Khabar et Echourouk ont estimé, pour leur part, que la politique extérieure de l'Algérie a uni les trois candidats à la présidentielle, relevant un consensus autour des questions régionales et internationale notamment le soutien à la Palestine et au Sahara Occidental.