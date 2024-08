Congo-Kinshasa: Affaires Coutumières - Le Vice-Ministre Jean-Baptiste Mwami Ndeze projette l'assainissement du secteur

Mwami Ndeze Jean Baptiste, le Vice-Ministre des Affaires Coutumières, a initié des séances de travail et d'échanges en vue de rechercher des voies et moyens pour relever le grand défi de stabiliser les entités coutumières et d'amener leurs animateurs à un strict respect de la Loi et des textes légaux en matière des affaires coutumières. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré les associations des chefs coutumiers œuvrant en RDC ce mardi 20 aout 2024 à Kinshasa.

Tenue dans la salle Virunga du Ministère de l'intérieur, c'est une quinzaine d'associations qui y ont pris part aux côtés des secrétaires généraux des ministères de la justice, des affaires coutumières et de l'intérieur ainsi que les structures techniques desdits ministères.

Dans son mot , Jean-Baptiste Mwami Ndeze a relevé que la crise des valeurs traditionnelles compte parmi les principaux maux, qui fragilisent l'unité et la cohésion nationale, mais hypothèque aussi le développement intégral, harmonieux et durable de la République Démocratique du Congo, tout en décriant une présence massive à Kinshasa des personnes arborant ostentatoirement des attributs du pouvoir coutumier ainsi que la création de plusieurs associations des autorités coutumières, sans au préalable vérifier la qualité et la légitimité de ces autorités traditionnelles qui les créent.

%

Pour lui, cette situation a pour conséquence l'abandon des entités coutumières sous la gestion des intérimaires souvent sans qualité, ni ascendance effective ou réelle sur la population et les entités concernées, les livrant ainsi aux multiples conflits et l'accaparement des terres des communautés locales par des opérateurs économiques et d'autres hommes politiques véreux.

Il a fait observer, par ailleurs, certains animateurs de ces Associations sont contestés et les écueils abondent jetant ainsi le discrédit sur l'honneur et la dignité du noble statut de Chef Coutumier et que cette situation paradoxale met en danger le développement des entités coutumières et trouble la paix sociale au sein de ces entités.

Face à cette approche, l'Honorable David Matadi Kibala, Chef coutumier Teke Humbu de Kinshasa, a décrié la présence injustifiée de certains chefs coutumiers et parmi eux, des faux.

Ainsi, a-t-il loué l'initiative du Vice-Ministre Mwami Ndeze qui veut assainir le milieu.

Il était également question de s'enquérir de l'état actuel du fonctionnement des différentes corporations et de leurs rapports avec les institutions étatiques et de jeter les bases d 'une meilleure gestion des questions coutumières en RDC. Cette rencontre était une occasion pour le Vice-Ministre Jean-Baptiste Mwami Ndeze d'annoncer aux coutumiers qu'il initie ces rencontres pour atteindre certains objectifs notamment :

1° Répertorier les différentes associations à vocation exclusivement coutumière et préciser la qualité de leurs acteurs et de leurs membres ainsi que leur appartenance ;

2° Relever les références des décisions judiciaires et administratives de leurs reconnaissances par les autorités compétentes et de leur désignation par la coutume ;

3° Indiquer clairement les entités ainsi que les autorités qui les dirigent ;

4° Relancer les préparatifs de la 4ème Conférence Nationale des Chefs Coutumiers dont les travaux préparatoires avaient déjà fixé les thématiques et le budget depuis l'année passée ; ladite conférence devait avoir lieu du 26 au 28 Juin 2023.

Jean-Baptiste Mwami Ndeze, le Vice-Ministre des Affaires Coutumières, en a profité pour les sensibiliser à se lever contre la guerre d'agression, en leur partageant son expérience de Chef coutumier.

« Nous devons soutenir tous les efforts déployés par le Chef de l'Etat et toute l'équipe gouvernementale afin de chasser les ennemis du Congo , ces bandits du M23 qui pense que pour entrer dans la maison de quelqu'un il faut aller avec des armes », a-t-il, enfin, déclaré.