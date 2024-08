Congo-Kinshasa: SNEL S.A - Aucun équipement, ni matériel abandonné à Mayidi au Kongo Central

La Société Nationale d'Electricité SA a appris à travers les médias et les réseaux sociaux qu'un lot d'équipements et matériels aurait été abandonné au séminaire de Mayidi.

A ce sujet, la SNEL tient à éclairer l'opinion et à préciser ce qui suit :

1. Les équipements ou matériels devant servir à l'électrification des localités de Ngeba et Lemfu qui se trouvent actuellement consignés au séminaire de Mayidi, dans la cour et dans un conteneur sont périodiquement contrôlés et inventoriés ;

2. L'électrification des localités de Mayidi, Ngeba et Lemfu figure parmi les 12 projets prioritaires inscrits dans le partenariat conclu entre la SNEL SA et l'Agence Nationale d'Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain (ANSER). Il était convenu que les travaux d'électrification de Ngeba et Lemfu soient confiés à un entrepreneur qui serait recruté par voie d'Appel d'offres par ANSER.

3. La SNEL SA rassure les populations de Ngeba et Lemfu du tirage des lignes et de l'implantation des réseaux de distribution dans les meilleurs délais.

4. La SNEL SA remercie la Société civile, Beto na Beto, les Autorités politico-administratives ainsi que les honorables députés du Territoire de Madimba et du Caucus du Kongo central, pour leur soutien et leur accompagnement dans tous les projets qui sont en cours de réalisation à travers la Province.

5. Ce mardi 20 août 2024, la SNEL a démarré les travaux en régie, avec le déploiement de ses équipes à Mayidi et au poste haute tension de Inkisi. La procédure de recrutement d'un entrepreneur par ANSER est ainsi abandonnée et les travaux vont se faire directement par SNEL SA.

6. La SNEL SA réitère sa détermination à assurer sa mission de service public de l'électricité au bénéfice de nos populations et de ses clients, conformément aux objectifs du Chef de l'Etat et au programme du Gouvernement.