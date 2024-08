Togo: Trois préfectures du Nord Togo veulent éviter le pire

Préparer les populations de cinq localités des préfectures de l'Oti, Oti- sud et Kpendjal afin d'éviter le pire lors des inondations, tel est le but de la Croix Rouge Togolaise, en collaboration avec la Croix Allemande et le ministère allemand de la Coopération Economique et de Développement.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement institutionnel des capacités dans le domaine de la préparation aux changements climatiques phase 2 ». Ces pratiques servent d'alerte aux communautés afin qu'elles prennent tôt des mesures pour se prémunir contre les dommages des inondations courantes.

Ils sont au nombre de quatre (4) équipes de coordination à savoir des volontaires et responsables de la croix rouge de la région des savanes accompagnés des membres de plan international Togo, de l'ANPC (Agence Nationale de Protection Civile) et la direction de l'action sociale. Il a été question d'évaluer les systèmes d'alerte mis en branle en cas d'inondation, de tester les plans de contingence et apprécier les réactions des communautés par rapport aux balises et aux indicateurs d'inondations.

Il a été constaté une forte mobilisation auprès des populations qui ont mis en place des centres de santé, des dortoirs, le poste d'enregistrement des sinistrés. Le maire de la commune Oti-sud, Benjamin Lamboni, au nom du préfet, s'est réjoui de cette opération de la CRT. Le chargé du projet, a fait comprendre que le projet concerne 20 localités.