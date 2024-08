Le secteur du développement global se trouve à un moment charnière, s'efforçant de démanteler les héritages persistants du colonialisme tout en promouvant des pratiques humanitaires et de développement plus équitables et efficaces. Ce changement de focus et d'approche, appelé « décolonisation », implique de remettre en question et de transformer les déséquilibres de pouvoir profondément enracinés et les structures qui ont longtemps défini l'aide internationale. L'écrivain kenyan Ngũgĩ wa Thiong'o a célèbrement soutenu que la forme la plus insidieuse de colonialisme est la colonisation de l'esprit, un concept qui résonne profondément dans le contexte de l'Aide Publique au Développement (APD).

Malgré des transformations significatives dans les cultures occidentales et africaines, les perceptions de la première comme « moderne » et de la seconde comme « traditionnelle » persistent et continuent de façonner les récits globaux. Ces dichotomies ont été encore compliquées par les rôles émergents de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud en Afrique, ainsi que par les élites africaines qui continuent de bénéficier des cadres initialement établis par les puissances coloniales britanniques, françaises et portugaises. Les principes fondamentaux des asymétries de pouvoir critiquées par des penseurs révolutionnaires tels que Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Chinua Achebe et Ngũgĩ wa Thiong'o persistent aujourd'hui.

Frantz Fanon, penseur incontournable de la décolonisation, a soutenu que le processus de décolonisation doit impliquer une transformation radicale de la société, y compris le rejet des langues coloniales et la reconquête des cultures indigènes. Amilcar Cabral a souligné l'importance de la résistance culturelle comme moyen de retrouver identité et autonomie. Ces penseurs ont mis en avant la nécessité cruciale d'une mentalité décolonisée pour transformer véritablement les pratiques de développement.

Les efforts de décolonisation dans le développement sont souvent confondus avec des initiatives de justice sociale associées à la diversité, l'équité et l'inclusion. En l'absence d'une analyse critique des dynamiques de pouvoir, de l'histoire et des sociopolitiques, l'aide publique au développement risque de perpétuer les inégalités mêmes qu'elle vise à résoudre. Les structures contemporaines de santé et d'enseignement supérieur reproduisent souvent la logique coloniale, en commodifiant les êtres humains, le travail, l'espace et le savoir. Cela perpétue une hiérarchie de pouvoir dans la santé mondiale qui reste principalement blanche, cisgenre, hétérosexuelle, masculine et européenne/américaine.

La domination continue des programmes d'études occidentaux dans les institutions éducatives remarginalise et dépriorise les expériences vécues, l'expertise et les épistémologies des communautés autochtones. Les récits qui obscurcissent la relation interdépendante entre le développement de l'Europe et de l'Amérique du Nord et le sous-développement des anciennes colonies renforcent davantage ces déséquilibres. Ce discours ignore fréquemment le rôle des politiques économiques et de sécurité nationale néocoloniales qui suppriment l'indépendance autochtone et perpétuent l'exploitation.

Reconnaître ces lacunes critiques est essentiel pour un changement significatif. La rhétorique de l'inclusion et de la durabilité a commencé à avoir un impact sur les politiques des partenaires traditionnels du développement, entraînant une attention accrue à la localisation. Cependant, des défis subsistent. Parmi les plus importants figure le manque de capacité et de ressources. Malgré une augmentation substantielle de la promotion du personnel local au cours de la dernière décennie, avec un plus grand nombre d'Africains occupant des postes de direction, ces individus sont très souvent cooptés pour maintenir des systèmes intrinsèquement biaisés.

Les efforts pour décoloniser le développement doivent inclure une révision complète des modèles de financement, des stratégies de mise en oeuvre des programmes et des structures de gouvernance. Amitabh Behar et Adama Coulibaly d'Oxfam ont récemment souligné quatre dimensions critiques pour un changement transformateur :

Décoloniser le design et les structures : Relocaliser les sièges sociaux dans le Sud global et démocratiser la gouvernance pour assurer une représentation et un pouvoir de décision égaux pour toutes les unités nationales. Décoloniser l'argent : Redistribuer les ressources financières vers le Sud global, garantir que la majorité des fonds de développement soient dépensés localement et réduire les bureaucraties du Nord qui supervisent ces fonds. Décoloniser le savoir et la compétence : Valoriser les connaissances locales et les compétences de terrain, investir dans les chercheurs et les think tanks du Sud et redéfinir la compétence pour inclure l'expérience sur le terrain avec une meilleure rémunération et reconnaissance. Décoloniser la théorie du changement : Promouvoir une conception et une prise de décision ascendantes dans les interventions de développement, garantir que les groupes locaux aient une contribution et une flexibilité significatives tout en abordant des questions plus larges de répartition du pouvoir, d'allocation des ressources et de production de connaissances.

De telles réformes radicales sur les plans structurel, financier et épistémique sont nécessaires pour décoloniser le développement ; cependant, l'Aide Publique au Développement (APD) reste un instrument de politique étrangère pour les nations donatrices. L'allocation de l'argent des contribuables pour le développement est généralement motivée par les intérêts stratégiques et les objectifs géopolitiques de ces nations. Les changements transformateurs nécessaires pour décoloniser complètement l'APD compromettraient son utilité en tant qu'outil de politique étrangère, rendant ainsi hautement improbable la réalisation complète de ces réformes.

Un aspect crucial de la décolonisation est de donner plus de voix aux acteurs locaux. Mohamed Ali, fondateur et PDG de la Fondation Iftiin, a souligné la nécessité pour les communautés locales d'avoir la capacité de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les initiatives de développement. Cela implique de reconnaître et de renforcer la capacité, l'autorité, l'influence et les connaissances des acteurs locaux pour garantir que ceux qui sont les plus proches des points d'impact soient au premier plan de la prise de décision.

La transparence et la responsabilité sont essentielles. Les partenaires de développement doivent être tenus responsables de leurs engagements et les acteurs locaux doivent avoir la possibilité de contribuer de manière significative. Comprendre comment la localisation se déroule sur le terrain est crucial pour combler les lacunes et relever les défis.

La décolonisation et la localisation nécessitent l'engagement et l'action de tous les acteurs du secteur du développement. À cette fin, il est nécessaire de : 1) Appliquer les principes de décolonisation au travail quotidien et aux stratégies à long terme, 2) Prendre des mesures concrètes pour changer les mentalités et remettre en question les héritages coloniaux, et 3) Favoriser une culture qui valorise et intègre les voix locales dans les processus de prise de décision.

Aborder ces domaines permettra de briser les barrières et de soutenir l'établissement d'un paysage humanitaire et de développement plus équitable et juste. Un dialogue continu et des efforts conjoints façonneront un avenir plus inclusif et démontreront sans aucun doute que le développement global peut être transformé par l'action collective. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons progresser vers un secteur du développement global plus équitable et durable.