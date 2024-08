Gambie: Le ministre de l'énergie fait la lumière sur les spéculations concernant les réserves nationales de pétrole

interview

Le ministre du pétrole et de l'énergie, Mr Nani Juwara, a jeté un brin de lumière sur les spéculations concernant la présence de « riches réserves de pétrole en Gambie ».

Mr Juwara s'exprimait lors d'une interview exclusive avec le quotidien The Point. Il a souligné que la Gambie et le Sénégal partagent des frontières au nord, au sud, à l'est et sur le littoral.

« Les deux pays partagent des frontières internationales au large des côtes », a-t-il élaboré : « Par conséquent, dire que tout ce qui se trouve au Sénégal est très proche de la Gambie est une évidence. Cependant, dire spécifiquement qu'il y a de "riches réserves de pétrole en Gambie", c'est, comme vous le qualifiez à juste titre, une spéculation ! Car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore découvert de pétrole en Gambie, inutile de préciser qu'il s'agit de réserves lucratives ! »

Avant toute chose, le ministre de l'énergie donne un prélude : la Commission du Pétrole publie un rapport d'activité annuel sur l'exploration pétrolière dans la Gazette nationale. La plupart des questions posées ici sont en fait traitées dans les rapports annuels publics de 2022 ou 2023.

Néanmoins, le ministre Juwara fournit une explication claire dans cette interview exclusive afin de permettre au public de comprendre ce qui est réellement en jeu :

The Point : Combien d'entreprises se sont rendues en Gambie pour faire de la prospection pétrolière ?

Monsieur le Ministre : Cela dépend de la période considérée ; de nombreuses compagnies pétrolières se sont rendues en Gambie au cours des dernières années.

Pourriez-vous nommer ces compagnies ?

La liste des entreprises qui ont visité la Gambie au cours des deux dernières années comprend Buried Hill, African Petroleum, Tullow, Oranto, BP, Svenska, FAR Impact Oil and Gas, etc.

Qu'est-il advenu de la licence délivrée à la société African Petroleum Company de Frank Timis ?

Les deux licences d'African Petroleum pour les blocs A1 et A4 ont été délivrées pour la première fois en 2006 et prolongées à trois reprises. La troisième et dernière prolongation a expiré en septembre 2016 et la demande de prolongation d'African Petroleum a été rejetée.

La société African Petroleum a-t-elle effectivement poursuivi le gouvernement gambien pour avoir révoqué sa licence ?

Comme indiqué ci-dessus, la licence a expiré en 2016 et n'a donc pas été révoquée. Néanmoins, African Petroleum a entamé une procédure d'arbitrage contre le gouvernement en 2017.

Quelle a été l'issue du procès ?

Le gouvernement a répondu à la procédure d'arbitrage engagée par African Petroleum contre lui et a défendu ses actions. Vers 2020, African Petroleum a demandé un règlement à l'amiable. Le gouvernement a accepté la demande et les parties se sont réunies et ont discuté, pour finalement régler l'affaire à l'amiable en septembre 2020, mettant ainsi fin à l'arbitrage.

BP a-t-elle reçu une licence pétrolière et dans quelles circonstances ?

Je vous renvoie à de nombreux communiqués de presse publiés entre 2018 et 2021 concernant le processus d'octroi, l'octroi effectif de la licence à BP et la sortie de BP. Ces communiqués ont été publiés et repris dans les médias nationaux, je crois qu'au moins certains d'entre eux ont été publiés dans le journal The Point. Dans ces communiqués, le ministère a exposé et publié le processus d'octroi de licence en 2018, qui était un appel d'offres ouvert et transparent. L'octroi de la licence à BP en 2019 avait été rendu public. En 2021, lorsque BP s'est retiré, cela a également été rendu public.

La société australienne FAR est-elle impliquée dans la prospection pétrolière en Gambie ? Si oui, a-t-elle commencé à forer?

FAR a obtenu une licence d'exploration en Gambie en 2017, en acquérant une participation d'Erin, mais s'est retirée du bloc en 2022. Entre 2017 et 2022, dans le cadre des efforts de recherche de pétrole, ils ont foré deux puits d'exploration, respectivement en octobre 2018 et en décembre 2021. Il convient de noter que le terme « forage » ne signifie pas « découverte de pétrole » ni « production de pétrole ».

Il a été suggéré qu'il existe une riche réserve de pétrole dans les eaux gambiennes, tout près de l'endroit où le Sénégal a découvert son pétrole. Pouvez-vous nous éclairer sur cette question ?

La réalité est que la Gambie et le Sénégal ont des frontières communes au nord, au sud et à l'est et que, dans l'océan, les deux pays partagent des frontières internationales offshore. Par conséquent, dire que tout ce qui se trouve au Sénégal est très proche de la Gambie est une évidence. Cependant, dire spécifiquement qu'il y a des « réserves de pétrole lucratives en Gambie » est, comme vous le qualifiez à juste titre, une spéculation !

Car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore découvert de pétrole en Gambie, inutile de dire « lucratif » ! Néanmoins, il y a des indications qu'il y a du pétrole dans les zones offshore de la juridiction gambienne et c'est la raison pour laquelle mon ministère poursuit ses efforts pour le trouver. Ce processus prend du temps et nécessite des ressources, qui sont toutes deux consacrées à ces efforts.

Enfin, pendant de nombreuses années, la Gambie a affirmé qu'elle prospectait avec les données disponibles en vue d'une éventuelle découverte. Le ministère est-il en train de dire que des compagnies pétrolières telles que Buried Hill, African Petroleum, FAR, Oranto, et peut-être BP, n'ont pas pu découvrir de blocs pétroliers offshore au cours des dernières années ?

La recherche de pétrole dans l'environnement où se trouve la Gambie est une entreprise extrêmement complexe et coûteuse. Néanmoins, de nombreux pays de la région suivent une voie similaire à la Gambie.

Par exemple, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, le Liberia et la Gambie recherchent tous du pétrole dans ces environnements depuis des décennies, sans grand succès, mais cela ne signifie pas que des réserves de pétrole ne se trouvent pas dans ces pays, ou que les efforts de recherche ont été abandonnés. Je ne fais qu'affirmer que le fait que nous n'ayons pas encore trouvé de pétrole ne signifie pas que nous n'en avons pas ou que nous devrions abandonner nos efforts pour en trouver.