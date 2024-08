Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi invité à inaugurer la première usine Pepsi à Maluku

La toute première usine de production de la boisson Pepsi est prête et elle n'attend que son inauguration par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La précision a été donnée par l'équipe de gestion du groupe Varun Drc Pepsi, filiale de Varun Beverage à l'issue de l'audience lui accordée ce mardi par le Chef de l'Etat.

Implantée dans la zone industrielle de Maluku, cette usine a une capacité de production journalière de plus d'un million et deux cent mille (1.200.000) bouteilles).

Les Responsables de cette usine sont, en effet, venus remettre l'invitation de l'inauguration de cette unité de production par le Président de la République.

Selon Albert Mbala, Directeur des ressources humaines de Varun Drc Pepsi, « cet événement aura lieu à la fin de ce mois, dans la commune de Maluku où est implantée l'usine de ladite firme à Kinshasa ».

M. Albert Mbala a, à cette occasion, loué les efforts du Chef de l'Etat pour attirer les investisseurs : « c'est grâce à lui que ce projet a vu le jour à Kinshasa et dans les prochains jours à Lubumbashi, dans la Province du Haut-Katanga », a-t-il affirmé.

L'implantation de Varun Drc Pepsi représente un investissement de plusieurs millions de dollars américains et devrait générer plus de 500 emplois directs, en plus de soutenir une multitude d'emplois indirects dans les secteurs de la logistique et de la distribution.

« A ce jour, l'usine Pepsi RDC de la société Varun Beverage produit, dans les normes, 1,2 millions de bouteilles par jour, sous licence et contrôle des responsables Pepsi Co New York », précise M. Albert Mbala.