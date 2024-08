Congo-Brazzaville: Développement agricole - Une deuxième ZAP avicole en gestation à Bambou Mingali

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a visité récemment la deuxième Zone agricole protégée (ZAP) avicole en création à Bambou Mingali, dans le district d'Ignié, département du Pool. Une fois mise en service, cette ZAP aura une capacité de production de 174 000 poulets de chair par cycle, soit 45 jours.

Déterminé à contribuer à la réduction des importations alimentaires, notamment celles des produits d'origine animale au Congo, le ministre Paul Valentin Ngobo multiplie des stratégies à travers la création des ZAP. Après la mise en service de la ZAP avicole de Bambou I, le gouvernement s'attèle à ouvrir le site II au regard des résultats encourageants de la première expérience. Le ministre de tutelle est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction de vingt bâtiments d'élevage et vingt autres d'habitation. Des travaux qui avancent normalement, selon lui.

« Nous sommes dans la deuxième ZAP avicole consacrée à l'élevage de la production du poulet de chair. Ici, nous avons des bâtiments d'élevage avec une capacité de 6200 poussins chacun et vingt bâtiments d'habitation destinés aux exploitants et leurs ouvriers. Nous avons encore la possibilité d'ajouter huit bâtiments d'élevage pour arriver à environ 174 000 poulets de chair. C'est un projet très intéressant puisqu'il correspond à cet objectif de réduire les importations des produits d'origine animale dont le poulet de chair arrive en tête », a expliqué Paul Valentin Ngobo après la visite.

La deuxième ZAP avicole de Bambou Mingali, dont l'ouverture pourrait intervenir avant la fin de l'année, a une particularité dans la mesure où elle sera accompagnée des activités de maraîchage au regard de sa position géographique. Pour la faire fonctionner convenablement et au regard de sa capacité de production, le gouvernement entend mobiliser de plus en plus une main-d'oeuvre jeune d'autant plus qu'il faut de nombreux hectares de maïs.

Il est également prévu la création à la longue d'un abattoir et d'un lieu de conservation des poulets de chair. « En termes d'effets induits, il y aura beaucoup d'emplois directs et indirects, d'où la nécessité de multiplier ce genre d'initiative autour de Brazzaville, vers Pointe-Noire et d'autres départements pour fournir le produit aux Congolais », a estimé Paul Valentin Ngobo, précisant que ce site aura un impact direct sur le produit intérieur brut.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche s'est également rendu à la ZAP d'Inoni falaise qui est consacrée à la culture du manioc et s'étend sur plus de 400 hectares. Cet espace agricole connaît une extension de 400 hectares. A cette occasion, Paul Valentin Ngobo a procédé au contrôle de la qualité du travail d'entretien du manioc arrivé presque à maturité. Quelques coopératives agricoles qui ont fait preuve de négligence ont été sanctionnées, conformément au contrat signé avec le ministère.

Avant de se rendre dans le département du Pool, le ministre était dans les Plateaux où il avait visité la ZAP de Mpouya. Paul Valentin Ngobo avait échangé avec les membres des coopératives sur les avantages et les défis du modèle des ZAP, tout en mettant un accent sur l'importance des coopératives, les problèmes pouvant surgir et les éventuelles solutions.