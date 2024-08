Congo-Brazzaville: Election à la Fécohand - Ayessa Ndinga Yengué candidat à sa propre succession

Au cours d'un échange le 20 août avec les acteurs du handball du département de Pointe-Noire, le président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Ayessa Ndinga Yengué, a expliqué sa vision pour la promotion et la vulgarisation de ce sport. Il en a profité pour annoncer sa candidature à la présidence de cette instance.

A moins d'un mois de l'assemblée générale élective, les candidats se bousculent pour afficher chacun son projet sur le développement du handball. L'actuel président de la Fédération a profité d'une rencontre avec les cadres de ce sport pour annoncer sa candidature.

Le choix de la capitale économique du Congo n'est pas anodin puisque ce département est considéré comme l'un des socles du handball et continue à produire des athlètes et dirigeants. Ayessa Ndinga Yengué souhaite, en effet, poursuivre sa vision qui consiste à former les athlètes, entraîneurs, dirigeants à travers la promotion et la vulgarisation du handball sur toute l'étendue du territoire national.

« Nous avons des projets en commun, je ne peux pas partir sans avoir essayé, de toutes mes forces, de les réaliser. Ces projets sont liés au développement du handball. Pointe-Noire doit renaître, doit continuer à nous donner des champions et championnes. L'écho partira d'ici. Nous devrons continuer dans l'unité », a indiqué le président sortant.

Il a lancé un message d'unification et de valorisation des talents locaux, estimant qu'il atteindra tous les autres départements avec un écho positif. Il a, par ailleurs, présenté son équipe de campagne composée des vieux routiers de la discipline ainsi que des techniciens de renom. Le président « YAN » devra miser sur son bilan séduisant afin de reconquérir le coeur des dirigeants des ligues et responsables des clubs.

Il sied de rappeler que c'est pendant sa mandature que la sélection nationale seniors dames est revenue sur les scènes continentale et internationale plus d'une décennie après. En quatre ans, le Congo a joué à deux reprises et de façon successive, la Coupe du monde ainsi que la Coupe d'Afrique. Les juniors et cadets messieurs ont également brillé dans la sous-région en remportant différentes éditions du trophy.

Les acteurs sont actuellement suspendus aux programmes des différents candidats. L'assemblée générale élective à la Fécohand est prévue pour le 14 septembre prochain, dans l'enceinte du gymnase Nicole-Oba, à Brazzaville.