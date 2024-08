Congo-Brazzaville: Environnement - Le pays réactualise ses objectifs du cadre mondial de la biodiversité

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a lancé, le 20 août à Brazzaville, à la faveur d'un atelier, le projet Global biodiversity framework-Eearly action support (GBF-EAS) pour une action précoce du cadre mondial de la biodiversité.

Les participants à l'atelier ont aligné les cibles et objectifs nationaux sur le cadre mondial de Kunming-Montréal et valideront la feuille de route pour actualiser la stratégie nationale ainsi que le plan d'action de la biodiversité. Ils s'informeront aussi sur les composantes du projet GBF-EAS, les cibles et objectifs du GBF Kunming Montréal post 2020 ainsi que sur les objectifs du Congo en matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité.

Au Congo, la mise à jour de la stratégie et son plan d'action pour la biodiversité s'est faite par l'intermédiaire du projet GBF-EAS. Financé par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le projet GBF-EAS vise à accélérer la préparation des premières actions pour l'alignement des objectifs des pays au nouveau cadre mondial sur la biodiversité 2030.

Ce projet est mis en oeuvre conjointement par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et le PNUE avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, en partenariat avec le secrétariat de la convention sur la diversité biologique et le FEM.

%

Précisons que les experts congolais du domaine de l'environnement ont oeuvré pour ce projet qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, adopté en décembre 2022 à Montréal, au Canada. Ce projet a pour but d'accélérer la préparation et les premières actions de la révision des stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité par certains pays, notamment ceux en cours de développement.

Les participants à l'atelier ont aligné les cibles et objectifs nationaux sur le cadre mondial de Kunming-Montréal et valideront la feuille de route pour actualiser la stratégie nationale ainsi que le plan d'action de la biodiversité. Ils s'informeront aussi sur les composantes du projet GBF-EAS, les cibles et objectifs du GBF Kunming Montréal post 2020 ainsi que sur les objectifs du Congo en matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité.

Au Congo, la mise à jour de la stratégie et son plan d'action pour la biodiversité s'est faite par l'intermédiaire du projet GBF-EAS. Financé par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le projet GBF-EAS vise à accélérer la préparation des premières actions pour l'alignement des objectifs des pays au nouveau cadre mondial sur la biodiversité 2030.

Ce projet est mis en oeuvre conjointement par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et le PNUE avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, en partenariat avec le secrétariat de la convention sur la diversité biologique et le FEM.

Précisons que les experts congolais du domaine de l'environnement ont oeuvré pour ce projet qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, adopté en décembre 2022 à Montréal, au Canada. Ce projet a pour but d'accélérer la préparation et les premières actions de la révision des stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité par certains pays, notamment ceux en cours de développement.