Congo-Brazzaville: Basketball - La 40e édition des championnats nationaux officiellement lancée

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) seniors messieurs s'est imposé, le 20 août au gymnase Maxime-Matsima à Brazzaville, devant Black Lion de Pointe-Noire (69-64) lors du lancement officiel de la 40e édition des championnats nationaux de basketball.

La compétition a débuté le 18 août et permettra de déterminer les champions nationaux dans les catégories seniors messieurs et dames, des juniors messieurs et des cadets. Elle démarre bien pour le Cara dont c'est la troisième victoire en autant de matches, lui permettant de conserver la tête du groupe A.

Lors de la première journée, le Cara seniors messieurs a pris le meilleur sur AS Cheminots, 78-71, avant de confirmer devant l'AS Otohô (82-52) au terme de la deuxième journée. Dans le groupe B, Avenir du rail (AVR) avait respectivement pris le meilleur sur NTSC (87-52) et contre l'Interclub (87-72).

Chez les seniors dames, ECB a réussi ses deux premières journées en battant respectivement BBS, 111-22, et les Diables noirs (57-34). Dans le groupe B, ANBC suit le rythme après avoir battu tour à tour Inter de Pointe-Noire, 147-03, et Brazza Basket, 79-49. Chez les juniors, CPGOS a occupé la première place A au terme de la deuxième journée grâce à ses deux victoires, 58-54, devant l'AS Otohô et 62-26, face à l'AS Cheminots.

Dans le groupe B, AVR s'est imposé devant Black Lion lors de la première journée avant d'enchaîner devant Ange noir, 68-28. Chez les cadets, AS Otohô a pris le meilleur sur Black Lion, 80-65, avant de l'emporter lors de la deuxième journée face à CPGOS, 60-47. Génération miracle, vainqueur de BBS, 72-69, connaît la même réussite dans le groupe B puisqu'elle a dominé AVR, 67-57.

Notons que cette compétition qui intervient après les Jeux olympiques de Paris 2024 est la dernière de l'olympiade 2020-2024. Le président de la Fédération congolaise de basketball, Bruno Jean-Richard Itoua, a expliqué que ces championnats ont été délocalisés à Brazzaville parce que le gymnase d'Oyo est en travaux. Kintélé, a-t-il ajouté, nécessitait aussi des travaux. « A Pointe-Noire, les conditions n'étaient pas favorables et on est revenu au gymnase Maxime-Matsima, temple du basketball », a-t-il déclaré.

Dans son mot d'ouverture, le président de la Fédération congolaise de basketball a partagé sa vision de ce sport. « Nous travaillons pour que le basketball congolais retrouve sa place... La qualité de jeu emmènera les Congolais à s'intéresser davantage au basketball. C'est ce que nous voulons. Nous voulons le basket dans les quartiers, partout, à l'école et à tous les âges... », a-t-il indiqué.

Il a salué le niveau de jeu qui est de haute qualité, selon lui, et l'engagement des équipes dans cette compétition. « Chaque match est pour ces joueurs un challenge qu'ils veulent gagner », a t-il souligné. L'absence du Congo dans les compétitions de la Fédération internationale de basketbaIl, a-t-il reconnu, reste son plus grand regret pour la fin de cette olympiade.

Pour lui, le gouvernement y travaille afin que l'amende soit payée auprès de la Fédération internationale de basketball -Afrique d'ici à la fin de cette année. Bruno Jean-Richard Itoua s'est toutefois dit satisfait quant à la participation de l'équipe féminine aux Jeux de la Francophonie, à Kinshasa. « En dépit de cela, le basketball féminin est en train de nous faire honneur. Il participe à quelques compétitions et nous sommes impatients de voir les garçons aussi faire la même chose », a-t-il fait savoir.