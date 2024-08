Congo-Brazzaville: Formation - Les 53 meilleurs bacheliers du pays édifies sur la notion de soft skills

Afin de faciliter l'insertion dans le milieu universitaire des cinquante-trois meilleurs bacheliers du Congo, un groupement de plateformes a organisé, le 19 août à Brazzaville, une session de formation sur les compétences essentielles plus connues par « soft skills ».

La formation sur le coachnig des nouveaux bacheliers a été animée par des experts en la matière. Elle a porté sur les points comme la communication, l'art oratoire, la culture de l'écrit, la résolution des problèmes, le leadership, l'engagement communautaire et la pensée critique. Son organisation a été rendue possible par un groupement de plateformes comme la Société business management consulting, la Holding Lola group, KMG consulting, Média freelance, la Maison russe de Brazzaville et le Centre d'encadrement et d'orientation (CEO)

Cette initiative intitulée « Elites masterclass » vient en appui au programme de préparation de ces futurs étudiants à leur entrée à l'université, exécuté par le CEO depuis quatre ans. A en croire les organisateurs, les soft skills retenus pour cette formation sont des compétences transversales indispensables afin de réussir dans le monde professionnel.

La masterclass a offert aux bacheliers une opportunité unique d'améliorer leurs compétences non techniques, de renforcer la confiance en eux et de se préparer à relever les défis de demain puisque l'objectif consistait à apporter une valeur significative en mettant l'accent sur les compétences comportementales, également connues sous le nom de soft skills.

« Bien que les compétences techniques soient importantes, notre comportement, notre attitude et surtout nos relations avec les autres jouent un rôle encore plus crucial. En effet, la manière dont nous interagissons avec notre entourage est bien plus essentielle que nos compétences techniques. Le respect des règles sociales et des codes de conduite constitue la plus belle des compétences. Cette masterclass vise à doter chaque participant de la capacité à entretenir des relations saines et respectueuses avec autrui », a souligné l'un des dirigeants de BMC Pona Bino.

Les participants à cette première édition d'élite masterclass ont salué le dynamisme et le professionnalisme des orateurs et encadreurs. Cette session spéciale se focalisera sur l'oralivres, un concept innovant qui vise à promouvoir la culture de l'écrit, généralement appelée "Le goût du livre", par l'art oratoire. Il permet aux jeunes de maîtriser les fondamentaux de la prise de parole en public en faisant le compte rendu de leur lecture d'un livre, d'un journal ou d'un magazine.