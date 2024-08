Sénégal: Magal - Déploiement de 560 sapeurs-pompiers et plusieurs engins et véhicules

La Brigade nationale des sapeurs pompiers (BNSP) a mobilisé 560 agents et plusieurs engins et véhicules pour la sécurité des millions de pèlerins prenant part à la 130e édition du Grand Magal de Touba, a indiqué à l'APS le capitaine Yatma Dièye, chef de sa division informations et relations publiques.

"Pour le compte de l'édition 2024, la Brigade a engagé un effectif de 560 sapeurs-pompiers et 93 véhicules, dont 34 ambulances et véhicules secours routiers, 31 engins d'incendie et autres engins spéciaux, judicieusement déployés dans la ville sainte et sur tous les grands axes qui mènent vers Touba", a-t-il déclaré.

Selon lui, "la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est présente dans la ville sainte de Touba et ses abords, depuis ce lundi 19 août 2024, avec un détachement précurseur engagé le jeudi 15 août". Ce détachement est déploté pour "les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba", a-t-il précisé.

Depuis lors, dit-il, son détachement engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords, pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale a "effectué jusqu'à ce jour mardi 20 août 2024 à 19h, 60 interventions de toutes natures avec un bilan estimé à 92 victimes dont 92 sauvées et assistées."

"Sur les 60 sorties, les 27 sont relatives à des accidents de la circulation routière ayant occasionné 83 victimes, toutes sauvées et assistées. Forts des efforts de prévention, nous avons enregistré jusqu'à ce jour zéro cas de décès et zéro cas d'incendie", a précisé le capitaine Dièye.

%

En ce qui concerne la gestion des inondations, il a indiqué que "la situation est sous contrôle avec l'engagement de moyens conséquents au niveau des treize sites inondés enregistrés, parmi lesquels huit ont été traités et libérés, dont la mosquée Serigne Saliou et l'hôpital Dianatou."

"Pour ce qui est du ravitaillement en eau au profit des populations et des pèlerins, 18 citernes, dont 14 de 30.000 litres et 4 de 12.000 litres, ont été déployées judicieusement dans la ville sainte de Touba", a-t-il informé.

Il a par ailleurs invité tous les usagers de la route "au strict respect du Code de la route et des règles de conduite pour réduire considérablement le fléau des accidents."

À ce propos, il a rappelé que lors du Grand Magal de Touba 2023, "la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a effectué 256 interventions relatives à des accidents de la circulation routière" et ayant occasionné "919 victimes, dont 23 décès". "Cette situation assez alarmante, ne devrait pas se reproduire", a-t-il affirmé.