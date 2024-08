Congo-Kinshasa: Lutte contre le monkey pox et le choléra - L'Angleterre accorde 3 millions de livres sterling au pays

L'information a été donnée par le ministre anglais en charge de l'Afrique, Lors Ray Collins, en séjour à Kinshasa, au terme de sa visite de l'Institut national des recherches scientifiques et biomédicales (INRB), en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, le Dr Romain Muboyayi, et du directeur général de cet institut, le Pr Jean-Jacques Muyembe.

Lors Ray Collins a indiqué que le nouveau financement qui sera géré par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) va accompagner les priorités mises en exergue par le gouvernement congolais dans son plan stratégique de riposte nationale contre la variole du singe. "Cela va booster la riposte nationale contre le Mpox en documentant la surveillance de la maladie, en sensibilisant les communautés locales à cette épidémie et en assurant au milieu des patients l'accès aux soins de santé et à l'alimentation pour lutter contre les infections", a-t-il indiqué.

Bien que cette épidémie soit déclarée par l'Organisation mondiale de la santé une urgence de portée internationale qui exige une action collective, le ministre anglais reste convaincu qu'avec l'expertise et l'engagement des autorités congolaises ainsi que des partenaires, il est possible de sauver des millions de gens et de protéger la sécurité sanitaire globale.

"Je suis très ému, très honoré de voir les efforts collectifs conjugués par beaucoup de gens et ceux qui sont à la ligne de front également pour combattre ces menaces des maladies multiples et récurrentes auxquelles la République démocratique du Congo fait face dans des circonstances difficiles", a déclaré Lors Ray Collins, appelant de tous ses voeux à la solidarité internationale afin de faire face à cette maladie. « Cette épidémie de Mpox ne touche pas seulement un pays mais elle est partout. Et donc cela exige des efforts collectifs à déployer », a-t-il plaidé.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale a remercié le bureau de l'Unicef, et surtout le gouvernement anglais pour cette assistance combien louable en ce moment difficile. "Nous tenons aujourd'hui, surtout en ce lieu emblématique INRB, à célébrer le lancement de ce nouvel accord de financement avec l'Unicef.

Cet accord représente un jalon majeur dans notre combat collectif pour améliorer la santé de chaque Congolais et en particulier dans l'épidémie de Mpox qui est non seulement une préoccupation du continent africain mais du monde, particulièrement de la République démocratique du Congo", a- t-il souligné, ajoutant que la collaboration entre la RDC et l'Unicef va bien au-delà du partenariat financier.

Le Pr Jean -Jacques Muyembe, quant à lui, s'est réjoui de cette visite qui certainement apportera un autre souffle à son institution. Pour lui, l'INRB est disponible à établir des liens de collaboration solides avec les institutions de recherches et financières du Royaume-Uni.