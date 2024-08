Congo-Kinshasa: Ituri - Au moins 750 000 personnes déplacées ont regagné leurs villages

Environ 750 000 déplacés ont déjà regagné, ces deux dernières années, leurs villages d'origine dans les territoires de Djugu, Irumu, Mambasa et Mahagi, en Ituri. Ces chiffres ont été publiés mardi 20 août par la Division provinciale des Affaires humanitaires. Ce retour volontaire des déplacés est consécutif à l'amélioration de la sécurité par le Gouvernement, avec l'appui de la MONUSCO.

Ce retour volontaire des déplacés est observé surtout dans le territoire d'Irumu. Plusieurs villages qui étaient vidés de leurs habitants sont repeuplés le long de l'axe Bunia-Komanda sur la route nationale numéro 27.

Les activités économiques et agricoles ont repris notamment au centre commercial de Marabo, Nyankunde et Irumu centre. Le même constat est fait dans la chefferie de Walesse Vonkutu sur l'axe Komanda-Luna sur la route nationale numéro 4 à la limite avec le Nord-Kivu et vers Boga au sud d'Irumu.

Dans le territoire de Mahagi, plus de 100 000 déplacés ont regagné leurs villages dans le groupement Pamitu Ame depuis 2023.

Cependant, dans les territoires de Djugu et Mambasa, le retour de la population est encore timide à cause de l'activisme des groupes armés locaux et des rebelles des ADF.

De nombreuses sources attribuent cet afflux des retournés aux opérations militaires et dialogues communautaires initiés avec les leaders des groupes armés qui ont abouti à la signature d'actes d'engagement de cessation des hostilités.

Selon les acteurs humanitaires, plus de 1500 familles ont également bénéficié de projets notamment de construction de maisons dans le cadre de l'intégration locale. Les acteurs politiques et de la société civile demandent au Gouvernement de poursuivre ces efforts de pacification pour permettre à tous les déplacés de rentrer chez eux. La province de l'Ituri compte à ce jour environ 1 350 000 déplacés disséminés dans 60 sites et d'autres qui vivent dans des familles d'accueil.