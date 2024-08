Cameroun: Grève des artistes au Mincom - Ces derniers réclament 850 millions des arriérés de la CRTV

Après leur seating devant le Ministère de la Communication le 13 août dernier qui leur a valu une entrevue avec le Ministre de la communication, PCA de la CRTV, René Emmanuel Sadi, les artistes vêtus de noir sont à nouveau devant le Mincom ce 21 août à Yaoundé au Cameroun.

Il s'agit cette fois-ci de sécuriser les versements, autrement dit de mener à bien les discussions avec le Département de la communication sur les redevances que doit verser la Cameroon Radio and Télévision aux artistes afin que le camp Sam Mbendè n'y ait pas accès. De façon précise, l'ancien Organisme de Gestion Collective (OGC) la Cameroon Music Corporation (CMC), dont la licence a été retirée réclame en société civile un pourcentage dans la distribution. Clamant que cet argent a été acquis sous son magistère. Ce que ne lui reconnait pas la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical (Sonacam), dirigée par le Docteur Francis Atzeh Bazore.

QUE RETENIR DE LA RENCONTRE DU 13 AOÛT DERNIER ?

La répartition de 850 millions de francs CFA au titre des redevances des droits d'auteurs et droits voisins destinés aux artistes du Cameroun.( Pendant la période de 2015-2017).

L'esplanade du Ministère de la Communication (MINCOM) a été envahi le 13 août dernier par une importante frange de la communauté artistique et culturelle camerounaise, qui tenait par tous les moyens à rencontrer René Emmanuel SADI, en sa qualité de PCA de la CRTV. Au regard du nombre d'artistes présents sur les lieux (environ 300 personnes mobilisées dont certains visiblement excités).

Le Ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement consent à tenir une séance de travail avec tout le monde, la salle de l'Auditorium du MINCOM sert de cadre aux échanges entre le Ministre de la Communication entouré du Directeur Général de la Cameroon Radio & Television (CRTV) et de proches collaborateurs et les artistes sous la houlette de M. ATEH BAZOR, PCA de la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical (SONACAM).

À ses côtés, des vedettes de la musique camerounaise dont Georges DIKSON, Beko SADE, ABANDA KIS KIS, Marthe ZAMBO, Jojo MUSENGA ; des icônes de l'art dramatique, de la photographie, de la littérature, etc. Le Ministre de la Communication, par ailleurs PCA de la CRTV, René Emmanuel SADI, plante le décor dans son mot introductif, indiquant que M. Charles NDONGO est bel et bien en possession des 850 millions de francs CFA dus par la CRTV. Mais à qui payer cet argent ? Cette question divise les artistes qui ont formé deux camps.

D'un côté, les Organismes de Gestion Collective (OGC) des droits d'auteurs et des droits voisins sous la houlette de la SONACAM d'ATEH BAZOR qui regroupe près de 7500 artistes, en intelligence avec la CMC, la SOCILADRA, la SCAAP, et la SOCADAP, exigent que les 850 millions soient virés dans le compte de dépôt spécial à la Cameroon Corporation Bank (CBC), tel qu'a instruit le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République dans sa lettre du 26 février 2024 adressée au Directeur Général de la CRTV. Toutes les prises de paroles de ce camp convergent dans ce sens. Dans un souci de clarté et surtout d'équité, le MINCOM dit avoir déjà demandé à ce premier camp de lui faire parvenir une liste de 10 responsables pour des discussions sur l'affectation des 850 millions, sans succès.

Le Ministre passe la parole à tour de rôle à AMAH Pierrot, EYENGA MBARGA du Mouvement Mbolé et consorts. Ils veulent quant à eux que l'argent soit plutôt viré dans le compte de l'ORSAR, tel que mentionné dans le Protocole d'Accord qui lie les OGC concernées. Les principaux ténors de ce camp sont absents : Sam MBENDE, Ben et Grâce DECCA, Toto Guillaume, etc.

De façon générale, le Ministre dit avoir pris conscience de la nécessité de régler ce différend au mieux des intérêts des artistes. Les redevances des droits d'auteur et droits voisins constituent une source essentielle de revenus pour de nombreux créateurs au Cameroun, et leur versement dans les délais impartis est crucial pour soutenir la créativité et l'industrie culturelle du pays et accompagner le quotidien de la communauté artistique et culturelle nationale. Pour finir, il demande à chaque camp de constituer une liste de dix responsables avec lesquels il va tenir une réunion dans les tous prochains jours, afin de trouver une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré.

Aux dernières nouvelles, pour revenir au seating de ce 21 août au Mincom , le Sous- préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er Harouna Nyandji Mgbatou est arrivé en médiateur, il a proposé une rencontre entre un groupe d'artistes (10) et le ministre de la communication René Emmanuel Sadi afin de voir claire sur ce problème qui perdure et sème le désordre public ce 21 août à Yaoundé.