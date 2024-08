Le Groupe de la Banque africaine de développement appuie une visite d'étude au Brésil pour s'inspirer des solutions d'un urbanisme durable pour les villes africaines

Du 5 au 13 août 2024, des représentants de sept villes africaines se sont rendus au Brésil pour visiter les villes de São Paulo, de Fortaleza et de Curitiba afin de s'inspirer des solutions de promotion d'un urbanisme durable mises en oeuvre par les autorités locales.

Cette visite d'étude, organisée dans le cadre du Programme Villes africaines de la Banque africaine de développement, lancé en 2020, a été financée par le Fonds fiduciaire de coopération Sud-Sud en collaboration avec le Fonds de développement urbain et municipal (UMDF) du Groupe de la Banque, avec la participation du C40 Cities Climate Leadership Group.

La visite s'inspirait de l'idée que les échanges entre pairs de métropoles du Sud peuvent enrichir les approches et les stratégies d'urbanisme des décideurs dans les municipalités africaines.

« L'urbanisation rapide de l'Afrique présente de nombreuses similitudes avec celle qui a eu lieu en Amérique latine dans les années 1950 et 1960, » a expliqué Darline Tognia, coordinatrice du Fonds de développement urbain et municipal et chef de la délégation. « En visitant le Brésil aujourd'hui, nous pouvons constater de nous-mêmes, et avec du recul, la manière dont les villes ont absorbé cette croissance, les solutions couronnées de succès et celles qui ont échoué. »

La délégation était composée de 19 hauts responsables municipaux issus des services d'urbanisme, des finances, des transports, etc., travaillant dans huit métropoles africaines déjà bénéficiaires du Fonds de développement urbain et municipal et du C40. Il s'agit de : Nairobi (Kenya), Beira (Mozambique), Tshwane (Afrique du Sud), Lomé (Togo), Dakar (Sénégal), Addis-Abeba (Éthiopie) et Freetown (Sierra Leone).

Le voyage a débuté à São Paulo, la plus grande ville d'Amérique du Sud, où innovation et durabilité se conjuguent pour faire face à des défis urbains et environnementaux complexes. Dans le quartier populaire de Parque Bristol, les participants ont visité un établissement public polyvalent pour enfants qui bénéficie du « programme d'alimentation scolaire », une initiative municipale de grande envergure qui a vocation à promouvoir une alimentation saine, tout en favorisant l'agriculture urbaine.

Le groupe a également visité des coopératives de recyclage des déchets et un centre d'entretien de bus électriques. Il a également assisté à des présentations sur les transports en commun par bateaux-bus et sur les efforts engagés par la municipalité pour la modernisation de quartiers informels par la mise en place d'infrastructures de base, l'intégration accrue des transports en commun, des programmes de logements sociaux et des mesures de protection de l'environnement.

À la deuxième étape de la visite, à Fortaleza, ville côtière du nord-est du Brésil, la délégation a pu découvrir plusieurs initiatives couronnées de succès portant sur l'amélioration du paysage urbain, la mobilité durable, la participation des jeunes et la résilience au changement climatique.

La visite d'étude s'est conclue à Curitiba, ville de deux millions d'habitants, réputée pour son approche innovante en matière de développement durable et de mobilité urbaine. La délégation a découvert le système de transport rapide par bus mis en place par la ville, ainsi que ses programmes de réhabilitation de bidonvilles, d'urbanisme et de gestion des déchets solides.

Pour le Fonds de développement urbain et municipal, cette visite a été l'occasion de consolider un réseau de villes africaines intéressées à l'idée d'adopter des solutions d'urbanisme qui relèvent d'une approche inclusive et centrée sur l'humain.

La visite d'étude au Brésil fait suite à celle organisée en 2022 à Copenhague (Danemark) et à Malmö (Suède) pour y découvrir les stratégies d'urbanisme durable qui font la renommée de ces pays nordiques.