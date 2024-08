Ethiopie: Les réformes économiques du pays auront un impact majeur sur le paysage économique et d'investissement - Amb. Kumar

Addis Abeba — Les réformes économiques entreprises par le gouvernement éthiopien auront un impact majeur sur le paysage économique et d'investissement du pays, selon l'ambassadeur de l'Inde Anil Kumar.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur a salué le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir pris de nombreuses mesures révolutionnaires, la récente réforme macroéconomique étant l'une de ces mesures.

« Les diverses réformes économiques entreprises par le Premier ministre vont avoir un impact profond sur le paysage économique et d'investissement de l'Éthiopie, l'un des piliers de la Corne de l'Afrique et la plus grande économie non seulement en Afrique mais dans le monde », a-t-il expliqué.

Le taux de croissance et le potentiel dont dispose ce pays vont certainement être débloqués, a dévoilé l'ambassadeur Kumar, ajoutant que « ce pays va être une destination extrêmement favorable pour les investissements à travers le monde, y compris en provenance de l'Inde ».

Selon lui, le pays a identifié cinq piliers importants pour sa transformation, l'agriculture, la fabrication, les TIC, l'exploitation minière et le tourisme ; et ce sont tous des secteurs dans lesquels l'Inde possède une compétence clé.

L'ambassadeur Kumar a indiqué que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS lui donne une opportunité beaucoup plus proche d'une interaction beaucoup plus étroite avec les pays membres des BRICS.

%

« Si nous observons le paysage économique, le paysage commercial et le capital humain de l'Éthiopie, cela peut apporter une synergie dans le nouvel ordre mondial en développement. La plupart des membres des BRICS, ou tous les membres des BRICS, sont des pays en développement », a-t-il expliqué.

Nous, les membres des BRICS, essayons de créer un nouvel écosystème dans lequel nous coopérons les uns avec les autres, où nous interagissons librement les uns avec les autres et où nous créons un système où les besoins de financement sont satisfaits dans les limites de nos capacités, a déclaré l'ambassadeur.

En tant que membres des BRICS, « nous pensons que l'Éthiopie apporte de la valeur à l'adhésion aux BRICS Plus. "L'Éthiopie est riche de connaissances conventionnelles, de sagesse et représente une grande partie de l'Afrique et des sentiments de l'Afrique. Nous considérons l'Éthiopie comme un partenaire précieux non seulement pour l'Inde, mais aussi pour les pays BRICS+".