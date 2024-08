Ile Maurice: Pénurie de poulet et d'oeufs - Une autre polémique éclos

Le député Eshan Juman a encore frappé. Cette fois, avec des révélations qui donnent la chair de poule. Lundi soir, il a publié sur sa page Facebook des photos montrant des oeufs stockés dans des sacs et conservés dans des réfrigérateurs. Selon Eshan Juman, les bureaux de l'Animal Production Division (APD) cacheraient un nid de contamination... Nous nous sommes rendus sur place hier pour un constat.

Alors que la demande pour le poulet et les oeufs ne cesse d'augmenter, une pénurie inattendue semble s'être installée sur le marché, suscitant des inquiétudes tant chez les consommateurs que chez les producteurs. Afin de mieux comprendre cette situation, nous avons visité le bureau de l'APD, en quête de réponses.

Dès notre arrivée, vers 10 h 45, l'atmosphère est tendue. Les employés paraissent préoccupés, discutant à voix basse. Nous observons les alentours, mais aucune trace des sacs mentionnés dans les photos publiées par le député. La rue, habituellement animée, avec des personnes venant acheter des oeufs, est déserte. La vente d'oeufs a cessé depuis plus de deux semaines. Mais pourquoi ? Personne ne semblait en mesure de répondre, et les portes sont fermées à double tour.

Nous nous rapprochons des agents de sécurité pour demander à rencontrer un responsable. Ils nous dirigent vers le bureau des directeurs, où on nous informe que le Dr Pitambarsing Beeharry, officer in charge, assistant director, livestock and veterinary, n'est pas encore arrivé. On nous conseille alors de rencontrer la principal scientific officer de l'APD, Gokilambal Ramasawmy-Chellen, qui est cependant absente, étant prise par une réunion. Personne d'autre ne souhaite commenter les allégations du député Eshan Juman.

De son côté, ce dernier ne décolère pas et exige des réponses du ministre. «Alors que les ministres Chukowry et Seeruttun avaient affirmé qu'il n'y avait pas de pénurie et que la consommation des Mauriciens avait augmenté, je présente des preuves, photos à l'appui, pour démontrer que c'est faux. Il y a un an, un incubateur est tombé en panne, impactant la production de poussins. Pourquoi les locaux de l'APD étaient-ils barricadés hier ? Pourquoi une réunion a-t-elle eu lieu hier à 13 h 30 pour menacer les employés et les dissuader de parler, sous peine de poursuites ? Les ministres doivent tenir une conférence de presse pour répondre à ces questions. Pourquoi importer du poulet surgelé en urgence ? Et ces contrats iront-ils à des proches ?» balance Eshan Juman.

Le ministre de l'Agro-industrie dément lui catégoriquement ces allégations. Il explique que les oeufs vus dans les sacs sur les photos sont des oeufs périmés, inutilisables. Ils sont conservés en toute sécurité pour éviter toute contamination, puis incinérés à Bassin-Requin, à Flacq. Concernant les litières, le ministère précise qu'elles sont stockées dans un endroit bien entretenu pour des raisons de biosécurité et récupérées par le Food and Agricultural Research and Extension Institute pour être utilisées dans des plantations.

Néanmoins, concernant le sac jeté sur un terrain vague visible sur une des photos publiées par le député, le ministère indique qu'une enquête a été ouverte pour identifier la personne ayant déposé ce sac. Le ministère réfute également l'accusation selon laquelle deux mutations auraient eu lieu le matin au bureau de l'APD. On nous fait comprendre que l'accès à l'enceinte de l'APD est interdit en raison des protocoles de biosécurité.