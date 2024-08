Ile Maurice: Quand le calendrier scolaire donne des indications sur l'agenda électoral

Les élèves des écoles primaires à travers le pays, après ceux du secondaire la semaine dernière, ont retrouvé le chemin de l'école lundi, marquant ainsi le début d'un troisième trimestre particulièrement chargé. Cette période est marquée par une série d'examens de fin d'année cruciaux, qui se dérouleront dans les semaines à venir. Par ailleurs, le calendrier scolaire de ce dernier trimestre pourrait également donner des indications précieuses sur l'agenda électoral à venir.

Les examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) pour le Grade 6 prendront fin le 25 octobre, tandis que ceux du National Certificate of Education (NCE) s'achèveront le 17 octobre. Avec les épreuves des matières principales pour le School Certificate (SC) et le Higher School Certificate (HSC) qui se tiendront entre le 19 septembre et le début du mois de novembre, une date pour un potentiel Nomination Day vers fin octobre pourrait bien être envisagée.

D'ici là, les élèves des Grades 1 à 3 auront leurs évaluations de fin d'année du 20 septembre au 3 octobre. Pour les élèves de Grade 6, le PSAC est programmé du 22 au 25 octobre. Ces examens sont d'une importance capitale pour les élèves, car ils déterminent leur passage au secondaire. Le NCE pour les élèves de Grade 9 se tiendra quant à lui du 25 septembre au 17 octobre. Avec la fin de ces évaluations le 17 octobre, les établissements scolaires seront ainsi potentiellement libérés pour un éventuel Nomination Day en octobre. Bien que les vacances officielles pour les élèves du secondaire ne débutent que le 30 octobre, et celles du primaire le 6 novembre, l'achèvement des examens principaux dès le 17 octobre offre une marge de manoeuvre confortable pour les autorités électorales.

Comparée à l'année précédente, où les examens du PSAC avaient débuté le 26 octobre pour se terminer le 31 octobre, cette année voit un léger avancement des dates, ce qui ne peut être ignoré dans ce contexte électoral, selon certains observateurs politiques. Cette réorganisation semble délibérée, probablement pour faciliter le déroulement des élections sans perturber les examens des élèves, un facteur crucial pour éviter d'ajouter un stress supplémentaire aux jeunes candidats et à leurs familles.

Par ailleurs, les examens du SC débuteront le 19 septembre avec les épreuves pratiques de food and nutrition et se poursuivront jusqu'au 14 novembre, avec les épreuves de langues étrangères comme l'allemand et l'espagnol. Bien que peu de candidats soient inscrits dans ces matières, les matières principales telles que les sciences et le commerce seront terminées dès le 12 novembre. Les examens du HSC commenceront également le 19 septembre avec les épreuves de design and textile et se termineront le 14 novembre avec les matières comme l'économie et le commerce. Ainsi, à partir de la première semaine de novembre, les examens les plus importants seront terminés, libérant les établissements scolaires et permettant de planifier un potentiel Nomination Day sans interférer avec les examens.

Peu de risque de perturbation

Il est intéressant de noter qu'en 2019, le Nomination Day avait eu lieu le 22 octobre, journée durant laquelle plusieurs épreuves étaient prévues. Pour le SC, il y avait une épreuve d'Islamic studies dans l'après-midi, tandis que pour le HSC, les épreuves de Chinese language et de computer science, notamment, étaient prévues le matin, suivies de celles de language & literature in English, d'anglais et de physics l'après-midi. Le jour du scrutin, le 7 novembre, avait également vu des examens en cours, notamment business studies le matin et littérature anglaise l'après-midi pour le SC, ainsi que computer science, littérature anglaise, geography (advanced) et Arabic l'après-midi pour le HSC. Le lendemain du scrutin de 2019, le dépouillement des votes avait coïncidé avec deux épreuves de music (listening) et un examen de design and technology pour le HSC, créant une situation délicate pour les autorités.

Cette année, cependant, le calendrier scolaire pourrait éviter de telles coïncidences. Avec tous les examens du primaire ainsi que le NCE se terminant le 17 octobre, il y a peu de risque de perturbation pour les élèves, en évitant tout chevauchement entre les examens et les événements électoraux. Dans les écoles, les enseignants sont déjà en pleine action pour achever le syllabus et se lancer dans les révisions, une course contre la montre alimentée par plusieurs défis. Le manque d'enseignants, tant au niveau primaire que secondaire, demeure une préoccupation majeure. De plus, le retard dans la distribution des manuels scolaires cette année a également compliqué la tâche des élèves et des enseignants, accentuant la pression dans cette dernière ligne droite de l'année scolaire. Par ailleurs, les modular assessments du PSAC sont prévues les 28 et 29 août pour quelque 10 750 candidats

Des élèves d'agaléga pénalisés

L'éducation des étudiants agaléens est une fois de plus au coeur des préoccupations. Cinq élèves du collège MEDCO d'Agaléga ont pris place à bord du «MV Trochetia» hier pour rentrer à Maurice pour passer les examens du SC prévus en octobre. Ils expriment de vives inquiétudes quant à leur préparation et affirment n'avoir pas pu compléter leur syllabus en raison du manque criant d'enseignants et de manuels scolaires au collège. Laval Soopramanien, porte-parole de l'association des amis d'Agaléga, souligne que cette situation critique est le résultat direct d'une pénurie de personnel enseignant, un problème persistant depuis plus d'un an.

Les élèves de MEDCO Agaléga, victimes de cette carence, n'ont eu cours que deux fois par semaine pendant presque toute l'année dernière, compromettant sérieusement leur préparation aux examens. Depuis le début de l'année, le collège MEDCO Agaléga ne dispose que de trois enseignants en service, alors qu'il en faudrait au moins huit pour couvrir efficacement toutes les matières. Ce manque de personnel place les étudiants dans une situation particulièrement difficile à l'approche des examens. Les parents et les responsables éducatifs tirent une fois de plus la sonnette d'alarme, réclamant des mesures urgentes du ministère de l'Éducation pour pallier ces lacunes et offrir aux élèves les ressources nécessaires pour réussir.