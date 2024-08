Maroc: Ifrane à l'heure de la 6ème édition de son festival international

Ifrane — Une magnifique symphonie d'Ahidouss, regroupant plusieurs groupes de cet art ancestral, a ouvert le bal de la 6ème édition du Festival international d'Ifrane, dont le coup d'envoi a été donné, mardi soir. Le grand public de ce festival, dont des locaux et des touristes nationaux et étrangers, a été charmé par les poésies, sonorités et dances de cet art, qui constitue l'un des principaux éléments du patrimoine musical immatériel du Maroc et qui témoigne de la richesse du folklore national et amazigh en particulier.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Nabil El Jay a indiqué que cette édition coïncide avec la célébration du peuple marocain de la fête de la jeunesse, ajoutant que le choix du thème "la forêt, un patrimoine national" est dicté par la position géographique de la ville d'Ifrane qui se trouve au coeur du Moyen Atlas et de ses forêts de cèdres.

Ce festival est l'occasion de sensibiliser à l'importance de cette forêt, ce patrimoine national d'importance majeure, a-t-il souligné, relevant que la forêt sera le thème traité par la conférence scientifique prévue dans le cadre de cette manifestation artistique et culturelle sur le thème "l'arbre de l'espoir".

Le festival se caractérise par une programmation artistique riche et variée cette année combinant le traditionnel au moderne, a fait savoir M. El Jay , ajoutant que de grandes stars de la chanson marocaine et internationale moderne seront de la partie cette année notamment Najat Atabou, Hatim Ammour et Maitre Gims.

Se sont produits lors de la soirée d'ouverture plusieurs autres artistes amazighs de renom dont Imane El Hajeb, Badr Ouabi et Yamna.

Cette soirée qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province d'Ifrane Abdelhamid El Mazid et des élus, a été marquée par l'hommage rendu au double champion olympique et du monde en titre sur 3.000 m steeple, Soufiane El Bakkali après son exploit au Jeux olympiques de Paris.

Organisé par l'Association Forum d'Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) en partenariat avec la province et les conseils provincial et communal d'Ifrane, la sixième édition connaît la participation d'une brochette d'artistes dont Yamna, Imane El Hajeb, Ouabi Badr, Mimoun Ourahou, Hatim Ammor, Korda, Najat Aâtabou ou encore Maître Gims.

Au programme de cette 6ème édition figurent, par ailleurs, le premier Village des Produits du Terroir ainsi que plusieurs compétitions sportives dont des tournois régionaux de volley-ball, de Badminton, de Futsal, de Tir au plateau et de pêche.

Créé en 2016, le Festival International d'Ifrane vise à promouvoir et valoriser le potentiel économique, naturel et touristique de la province d'Ifrane et à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du Monde.