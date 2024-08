Afrique: Vers une première médaille pour Maurice

Nos six représentants qui se sont envolés pour Paris hier afin de participer aux Jeux paralympiques, qui auront lieu du 28 août au 8 septembre, se sont fixé comme objectif de ramener une première médaille pour Maurice. Les Mauriciens seront en action dans les épreuves de para-athlétisme prévus du 30 août au 7 septembre, où 160 épreuves se tiendront sur la nouvelle piste du Stade de France.

En comparaison à la précédente édition des Jeux paralympiques à Tokyo, Maurice semble bien mieux armée pour aller décrocher une médaille à Paris. Noemi Alphonse (100m, 400m, 800m, 1500m T54), Anaïs Angéline (100m, 200m, longueur T37), Brandy Perrine (100m, 400m, 800m T54) et Eddy Capdor (Longueur hommes T20) avaient représenté le quadricolore mauricien dans la capitale japonaise.

Quasiment quatre ans plus tard, nos représentants ne se contenteront plus d'une simple participation puisque leur statut mondial a grandement évolué ces deux dernières années. En effet, la délégation mauricienne avait impressionné lors des Championnats du monde para-athlétisme l'an dernier au stade Charlety dans la capitale française, en ramenant trois médailles, une d'argent par Noemi Alphonse au 100m T54 et deux de bronze venant de Noemi Alphonse au 400m T54 et Yovanni Philippe au 400m T20.

Plus tôt cette année, l'équipe de para-athlétisme mauricienne a mis la barre encore plus haut à l'occasion des Championnats du monde qui ont eu lieu mi-mai à Kobe au Japon. Noemi Alphonse est devenue championne du monde du 100m T54 et vice-championne du monde du 400m T54 alors qu'Anaïs Angeline a décroché le titre de vice-championne au saut en longueur T37.

%

Fort de ces grosses prestations, l'équipe mauricienne, qui se compose de six éléments, soit Noemi Alphonse, Anaïs Angéline, Roberto Michel, Yovanni Philippe, Eddy Capdor et Brandy Perrine, ne peut qu'espérer viser les sommets à Paris tout en ayant en tête le but de ramener pour la première fois de son histoire, une première médaille pour Maurice sur des Jeux de cette envergure.

Soulignons que la délégation mauricienne sera composée de neuf accompagnateurs, en l'occurrence Jean-Marie Bhugeerathee et Nicolas Angéline qui agiront en tant qu'entraîneurs, Jean-Marie Malepa qui sera chef de délégation, Hervé Runga (chef de mission), Hewlett Nelson (team manager), le Dr Damien Steciuk, Harry Hookoom, Dominique Filleul, président de l'Association HOPE, et Dario Thumiah qui aura le rôle de responsable de communication.