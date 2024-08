Afrique: La cérémonie d'ouverture «inclusive» sera au pied des Champs-Elysées

La place de la Concorde, les Champs-Elysées et 4 400 parasportifs : la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se tiendra le 28 août à 20 heures (18h GMT) dans un écrin somptueux, sur et au bas de la mythique avenue parisienne, avec pour objectifs d'être «inclusive» et «spectaculaire», selon les organisateurs.

La place de la Concorde comme théâtre

Devant 65 000 spectateurs installés sur des gradins place de la Concorde, au coeur de Paris, cette cérémonie de trois heures imaginée par Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux de Paris, lancera les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France. Comme celle du 26 juillet, elle se tient hors d'un stade olympique. Quatre scènes seront installées sur la place de la Concorde. L'équipe promet «des performances jamais vues auparavant» et un spectacle très axé sur le corps. Ce sera un condensé «d'histoire, avec ses paradoxes», une place où «on a coupé la tête de nos rois», mais aussi l'arrivée de «la plus belle (avenue) du monde, sur laquelle on fête nos "Bleus" en 1998, où on se réunit pour faire la fête le Jour de l'an», a-t-il expliqué.

Qui est le chorégraphe, Alexander Ekman ?

Alexander Ekman, chorégraphe principal de cette cérémonie, est reconnu à travers le monde, avec plus de 50 créations et des collaborations avec le ballet de l'Opéra de Paris et le Boston Ballet. Il est connu pour ses scénographies grandioses, comme lorsqu'il inonde les scènes avec 6 000 litres d'eau pour sa version du «Lac des Cygnes» ou sa pluie de balles vertes tombant du ciel de l'Opéra Garnier, à Paris («Play»).

Lors d'une rencontre avec l'AFP en juillet, Alexander Ekman a confirmé que cette cérémonie serait un événement «festif ET politique», selon le souhait de Thomas Jolly. La danse est au service d'un message fort autour de l'inclusion, selon lui. Pour la première fois, le chorégraphe a collaboré avec des danseurs en situation de handicap. «Ils sont extraordinaires. Ils sont plus capables que beaucoup de personnes valides, tant sur le plan mental que physique», assure-t-il.

Les 4 400 parasportifs de 182 délégations défileront depuis l'Arc de Triomphe. Parmi eux, 240 athlètes français devraient prendre part à cette parade populaire, emmenés par Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant, les deux portedrapeaux tricolores.

Aucun grand nom d'artiste invité n'a filtré à ce stade mais l'équipe a annoncé qu'il s'agirait d'une «traversée de notre répertoire musical». La musique est à nouveau signée Victor Le Masne, compositeur de l'hymne des JO, et les costumes réalisés sous la supervision de Daphné Bürki. La vasque olympique sera de nouveau illuminée et décollera dans le ciel parisien comme cela a été le cas chaque soir pendant les deux semaines de compétitions olympiques. La cérémonie de clôture se tiendra le dimanche 8 septembre au Stade de France, comme celle des Jeux olympiques.

Accessibilité

Audiodescription, navettes spécialisées... Aucun détail spécifique n'a filtré sur les dispositifs d'accessibilité prévus pour la cérémonie d'inauguration. Des places spécifiques sont néanmoins prévues par la billetterie pour les personnes en situation de handicap, spécifiquement en fauteuil roulant ou des accompagnateurs, pour un prix allant de 150 à 700 euros sur internet.

Quelque 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagées pour la cérémonie d'ouverture, avec en tout «35 000 spectateurs en tribune place de la Concorde - dont près de 5 000 athlètes et 170 délégations olympiques - et 15 000 places ouvertes au public en bas des ChampsElysées», selon Gérald Darmanin.

Le ministre a évoqué des périmètres de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme autour de la place de la Concorde et du jardin des Tuileries, dont le détail sera annoncé ultérieurement.

Billetterie : Plus de 1,75 million de billets vendus

Plus de 1,75 million de billets pour assister à une épreuve des Jeux paralympiques ont été vendus, ont annoncé hier les organisateurs, à une semaine du début de l'événement. «On est ravi de la dynamique qui s'est installée» notamment depuis le début des Jeux olympiques fin juillet, a assuré Michaël Aloïsio, directeur général délégué de Paris 2024, au cours d'une conférence de presse. Depuis le début des JO, 700 000 ventes ont ainsi été réalisées. Les organisateurs n'ont pas donné d'objectif de billets vendus au total pour la compétition. Quelque 800 000 sont encore disponibles, à partir de 15 euros. Une dizaine de sports affichent presque complets, avec plus de 90% de taux de remplissage, notamment sur «les sites iconiques», a observé M. Aloïsio, citant Versailles avec le para équitation, le Grand Palais pour le para escrime et le para taekwondo ou encore le pied de la Tour Eiffel pour le cécifoot.

Plus de 500 000 billets ont été acquis pour le para athlétisme, le premier sport dans ces Jeux. Le public attendu est majoritairement français (92%) et familial, avec cependant la rentrée scolaire entre les deux semaines de compétition. Au total, quelque 4 400 athlètes prendront part à la compétition programmée du 28 août au 8 septembre.

Village olympique : Les premiers athlètes sont arrivés hier

Des centaines de sportifs se sont installés depuis hier dans le Village des athlètes, qui ouvre officiellement ses portes dans le nord de Paris, à une semaine du lancement des Jeux paralympiques, selon les organisateurs. Les Jeux olympiques à peine terminés, le Village a été remis à neuf afin d'accueillir les athlètes qui participent aux Jeux paralympiques, organisés à Paris du 28 août au 8 septembre. «On va accueillir à peu près entre 500 et 1 000 arrivées par jour, avec un pic le premier jour», a indiqué à l'AFP le directeur du site, Laurent Michaud, lors d'une visite réservée à la presse.

Le Village, qui s'étend sur 52 hectares dans une zone située à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, va héberger au total jusqu'à 9 000 personnes pendant les compétitions. Outre les 4 400 athlètes, des agents administratifs, des aides, des chaperons, des médecins et des kinés y résideront.

Entre les deux compétitions, le site n'a pas nécessité de réaménagements particuliers car il a été «programmé pour la phase paralympique», selon son directeur. «L'ensemble des voiries, des trottoirs, des accès sont complètement accessibles PMR, pour des personnes à mobilité réduite», a précisé Laurent Michaud. Des para-athlètes de quelque 180 pays vont habiter dans le Village, dont la majorité des 237 sportifs de la délégation française.