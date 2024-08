Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 août 2024

Mali : Virus Mpox - Le ministre de la santé met l'accent sur la sensibilisation

Le ministre de la Santé, colonel Assa Badialo Touré, a tenu une conférence de presse le mardi 20 août 2024, à Bamako pour informer les médias sur la situation actuelle concernant le virus Mpox, également connu sous le nom de variole du singe, a-t-on appris de Studio Tamani. Cette démarche vise à sensibiliser la population malienne et à prévenir une éventuelle intrusion de la maladie, récemment signalée dans un pays voisin.

« À ce jour, aucun cas de variole de singe n'est à signaler au Mali », a affirmé Mme Touré. Elle a souligné que, malgré l'absence de cas confirmés, des mesures préventives sont déjà en place pour éviter une possible épidémie. La ministre a précisé que la présentation clinique du Mpox est similaire à celle observée chez les patients ayant souffert de la variole par le passé, et a alerté sur la vulnérabilité accrue des jeunes enfants à cette maladie. (Source : abamako.com)

Togo : Nomination d'un nouveau gouvernement



Après quelques semaines de gestion des affaires courantes, le Togo dispose officiellement d'une nouvelle équipe gouvernementale. Le nouvel exécutif, nommé via décret mardi 20 août par le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, sera dirigé par Victoire Dogbé et comporte plusieurs innovations. Le nouveau gouvernement de la République Togolaise compte 35 portefeuilles, y compris ceux rattachés à la Présidence de la République et à la Primature. C'est 02 de plus que le précédent formé en octobre 2020, avant de subir plusieurs remaniements.

Le nouvel exécutif enregistre 11 membres sortants, parmi lesquels des personnalités appelées notamment à d'autres fonctions, et 13 membres entrants. Fait notable, plusieurs nouveaux ministres se voient confier des départements stratégiques comme l'économie et les finances, la santé et l'hygiène publique, l'économie maritime, les mines et l'énergie, ou encore l'enseignement supérieur et la recherche. (Source : alome.com)

RCA : Un retour déshonorant au trafic de visas à l'ambassade de France à Bangui

Le spectre du trafic de visas refait surface à l'ambassade de France en Centrafrique, cette fois sous une forme encore plus choquante. Dix ans après le scandale qui avait éclaboussé l'ancien ambassadeur Charles Malinas, impliqué dans un réseau de corruption avec des figures locales, c'est désormais l'actuel représentant français qui semble avoir repris ce commerce honteux. Ce retour est marqué par une collaboration douteuse avec Héritier Doneng, le ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports, un homme au passé sombre et au présent tout aussi trouble. Le prétexte pour ce trafic? Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Officiellement, le ministère français de la Jeunesse et des Sports a invité Héritier Doneng à cet événement mondial. Toutefois, cette invitation cache un véritable scandale. (Source : abangui.com)

Gabon : Aggreko menace d'arrêter ses centrales à cause de 15 milliards Fcfa des factures impayées

La société britannique Aggreko, qui produit 30 % de l'électricité distribuée par la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) dans le Grand Libreville, menace de procéder, ce 21 août 2024, « à l'arrêt complet de sa centrale » électrique, conformément au contrat qui les lie, si la SEEG ne règle pas l'intégralité de la dette qu'elle lui doit. Comme on peut le lire dans un courrier précisé à la SEEG le 12 août dernier et rendu public par des médias locaux, le concessionnaire du secteur de l'eau et de l'électricité au Gabon doit à cette société britannique la somme de 22,9 millions d'euros soit 15 milliards de Fcfa. À en croire la société britannique, cette décision est prise après plusieurs relances infructueuses auprès de la SEEG pour le remboursement de cette dette. (Source :alibreville.com)

Guinée : Diplomatie et coopération - Conakry se positionne

La Guinée veut abriter le siège de l'Institut International de Développement de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire dont la vocation est d'aider les pays moins avancés à atteindre leur développement durable et inclusif dans un contexte de changement et de crises multiformes. Le Premier Ministre Amadou Oury Bah a annoncé officiellement la candidature de la Guinée, tout en expliquant que l'axe majeur de la diplomatie guinéenne, c'est d'aller dans le sens de l'équilibre et de la coopération en privilégiant les intérêts nationaux avec tous les Etats du monde sans chercher à s'immiscer dans les affaires intérieures.(Source :africaguinee.com)

Niger : Variole du singe - Deux cas suspects de variole de singe en cours d'investigation dans la région de Zinder

Dans le cadre des échanges sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique, le Secrétaire général du ministère de la santé publique, de la population et des affaires sociales, Dr Malam Ekoye Saidou a, dans un communiqué, informé les Directeurs régionaux de la Santé publique qu'ils ont reçu l'information de la détection dans certains pays d'Afrique de l'Ouest de l'orthopoxvirose simienne, ou variole du singe (Monkeypox en anglais). Il s'agit d'une zoonose virale rare dont les symptômes ressemblent à ceux que l'on observait dans le passé chez les sujets humains atteints de variole (aujourd'hui éradiquée), mais moins graves. Au Niger deux cas suspects sont en cours d'investigation dans la région de Zinder (District sanitaire de Belbedji). A cet effet, le Sg demande aux acteurs à tous les niveaux de « renforcer la vigilance dans toutes les formations sanitaires aussi bien publiques que privées et les points d'entrée ». (Source : Anp)

Côte d'Ivoire : Effondrement d'une mosquée à Akouédo - Le Premier ministre aux côtés de la communauté musulmane

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a, au nom du Président de la République, exprimé, ce mercredi 21 août 2024 à Abidjan-Cocody, la compassion et la solidarité de la nation à la communauté musulmane frappée par l'effondrement partiel d'une mosquée, le 15 août dernier, à Akouédo. Le bilan fait état de huit fidèles musulmans décédés et quatre blessés. Rapporte le Cicg. Selon cette source gouvernementale, le Chef du gouvernement était accompagné de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo.

« Au nom du Président de la République, nous exprimons notre solidarité à la communauté musulmane, aux familles éplorées et aux dirigeants de cette communauté ainsi qu'aux cadres et populations des régions d'où émanent nos frères qui ont été frappés par ce départ précipité », a déclaré Robert Beugré Mambé. Rappelons que l'effondrement partiel de la mosquée en construction au moins fait sept morts et deux blessés dans la soirée du jeudi 15 aout 2024 à Cocody-Akouedo dans l'Est d'Abidjan. (Source : Cicg)

Sénégal : Pour réexaminer les contrats stratégiques signés par l'État - Le gouvernement met en place une commission

Au Sénégal, c'était l'une des grandes promesses du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko, sorti victorieux de l'élection présidentielle fin mars : renégocier les contrats signés avec des entreprises étrangères dans les secteurs stratégiques. Cette promesse semble commencer à se concrétiser puisque le Premier ministre Sonko a officiellement installé le 19 août 2024 une commission sur le sujet. En préambule, le Premier ministre rappelle qu'une plus grande transparence et un rééquilibrage des contrats signés par l'État du Sénégal est un combat de longue date. « En tant que parti politique d'opposition, nous avions eu à regretter et à dénoncer vigoureusement la manière dont les accords et conventions étaient conclus, au détriment, la plupart du temps, des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple. » (Source : Rfi)

Burkina Faso : Arrestation de présumés auteurs de deux assassinats à Bobo-Dioulasso

La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso a procédé à l'arrestation de cinq individus suspectés d'être les auteurs de deux assassinats particulièrement atroces, marqués par des actes de décapitation et de mutilation, survenus dans les localités de Logofourousso et Nasso. Le premier incident s'est produit à Nasso, le 29 juillet 2024, à la suite d'une violente querelle amoureuse entre deux rivaux. Les tensions entre les deux hommes, alimentées par une hostilité réciproque, ont abouti à ce drame. L'enquête a permis l'arrestation de trois suspects, contre lesquels des preuves accablantes ont été recueillies. (Source : burkina24)