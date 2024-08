Afrique: 96ème session du conseil exécutif de la FMTS en Chine

Prochaine réunion fin novembre à Rabat

A l'invitation de l'Association chinoise pour la science et la technologie (CAST), le Conseil exécutif de la FMTS, élu en 2022 à Marrakech, a tenu sa 96ème réunion ordinaire du 12 au 17 août à Pékin et Huzhou, en Chine.

Avant le début de la séance d'ouverture, le 12 août au siège de CAST à Pékin, le Conseil exécutif a observé une minute de silence à la mémoire des victimes palestiniennes.

Les travaux se sont ensuite poursuivis jusqu'au 17 août à Pékin puis à Huzhou.

Parallèlement à ses travaux, le Conseil exécutif a effectué un certain nombre de visites (National Communications Centre for Science and Technology, le village Yucun qui est un modèle écologique, l'Institut Huzhou de l'université de Zhejiang , ...).

Ont participé à ces réunions des délégations de plusieurs pays tels que la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Gabon, l'Argentine, la Bolivie, le Congo Brazzaville, la Russie et la Chine.

Les discussions ont porté sur les menaces qui pèsent sur l'humanité, notamment les guerres et le changement climatique. L'accent a été mis sur le rôle que peuvent jouer les chercheurs dans la mobilisation de la société civile et des chercheurs pour mobiliser leurs pays et la communauté internationale pour faire face à ces défis.

Enfin, le Conseil exécutif a décidé de tenir sa prochaine réunion fin novembre à Rabat, en marge du Symposium sur la science ouverte organisé par l'UNESCO, la FMTS et l'Université Mohammed V.