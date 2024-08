Madagascar: Lutte contre la corruption - Concertations régionales

La lutte contre la corruption bat son plein actuellement. Des initiatives ont été prises dans ce sens.

Ceci entre dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC). A cet effet, des concertations régionales sont réalisées dans le but de consulter et recueillir les propositions des différents acteurs régionaux et des parties prenantes. Ce sera ainsi une mise à jour de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption. Un communiqué émanant du CSI, du Bianco, du SAMIFIN, du PAC et l'ARAI a été transmis dans ce sens. Cette initiative est appuyée par le PNUDL.

Recommandations

Ces concertations se fixent aussi comme objectifs de procéder à un bilan et à une rétrospective des efforts fournis dans chaque région concernant la lutte contre la corruption. Elles visent aussi à déterminer les priorités et recommandations par rapport aux actions à intégrer dans la nouvelle SNLCC en tenant compte des besoins et spécificités de chaque région. Ces consultations ont débuté à Mahajanga les 20 et 21 août.

Elles seront suivies par d'autres grandes villes, à savoir, Toamasina les 27 et 28 août, Fianarantsoa les 29 et 30 août, Toliara et Antsiranana les 3 et 4 septembre et Antananarivo les 11 et 12 septembre. Notons qu'un atelier national se tiendra à Antananarivo le 18 octobre. Par ailleurs, les participants à ces consultations sont composés, entre autres, des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé, de la société civile et des mass-médias.