Angola: La construction d'infrastructures hydrauliques stimule la production agricole

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mercredi que les infrastructures construites pour lutter contre la sécheresse dans le sud du pays, en plus de sauver des vies humaines et d'étancher la soif du bétail, stimuleront la production agricole à grande échelle.

João Lourenço s'exprimait à l'ouverture de la réunion du Conseil de la République, l'organe consultatif collégial du Chef de l'État, consacrée à la sécurité alimentaire.

Il a affirmé que les infrastructures hydrauliques en construction dans la province de Cunene (comme les canaux de Cafu, Ndué, Calucuve et Cova do Leão), à Namibe et Huíla, dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola, favoriseront la production à grande échelle de produits agricoles et de poissons dans leurs gigantesques réservoirs et leurs canaux étendus.

« Il s'agit d'une capacité totale de stockage de 1896 millions de mètres cubes d'eau et de 440 kilomètres de canaux dans les quatre projets de la province de Cunene, qui bénéficiera de l'achèvement du dernier de ces projets l'année prochaine », a-t-il déclaré.

Parier sur la production nationale

Le Président João Lourenço a également souligné l'engagement du Gouvernement à promouvoir une augmentation de la production alimentaire nationale et une réduction des importations.

%

« Notre ambition est de voir les produits du panier alimentaire de base et de la réserve alimentaire stratégique essentiellement constitués de produits locaux, transformés et conditionnés », a-t-il déclaré.

Industrie des engrais

Le Chef de l'Exécutif a assuré ses conseillers que les engrais et les vaccins pour les bovins, les porcs, les poules pondeuses et les volailles ne seront plus importés dans leur intégralité, avec le démarrage prochain de l'industrie des engrais à base de soja et du centre de vaccins à Huambo.

Il a indiqué que l'Exécutif, en partenariat avec le secteur privé, s'est également engagé à construire des abattoirs, des plateformes logistiques, des unités de décorticage du riz et du blé et des silos de stockage, non seulement le long du corridor de Lobito, mais aussi dans des endroits stratégiques du pays, déjà définis, afin d'absorber la production céréalière nationale.

«Nous sommes encouragés par le fait que nous avons réussi à réduire considérablement les importations de viande bovine, qui pesaient sur nos devises», a-t-il déclaré.