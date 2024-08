Madagascar: Dynamisation du secteur privé - Un partenariat stratégique entre le PNUD et le MIC

Le PNUD renforce son soutien au ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) dans ses efforts pour dynamiser le secteur privé malgache et accroître la compétitivité du pays sur la scène régionale et internationale.

Ce partenariat, qui vise à promouvoir une « industrie et un commerce florissants », s'inscrit dans une démarche de renforcement des capacités des services publics du MIC. L'objectif est d'améliorer la qualité de la gestion et des prestations offertes par les différentes directions du ministère, afin de créer un environnement propice aux investissements. Lors d'un atelier de travail organisé mardi dernier à Ambohidahy, les représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont réaffirmé leur engagement aux côtés du MIC. Cet atelier, qui a réuni divers responsables du ministère, a permis d'explorer les moyens d'intégrer ces efforts dans un programme aligné sur la Politique Générale de l'État. Ce programme, en cours d'élaboration, sera conçu en concertation avec le secteur privé et les autres institutions étatiques, et se décline jusque dans les régions.

Renforcement de capacité

L'une des priorités identifiées est la formation de professionnels compétents et la mise à disposition d'outils adaptés aux besoins des entrepreneurs. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité des entreprises malgaches, en leur permettant de mieux se positionner sur les marchés régionaux, tout en contribuant de manière significative à l'amélioration de l'économie nationale. D'après ses initiateurs, le partenariat entre le PNUD et le MIC se veut ainsi un levier crucial pour le développement économique durable de Madagascar.