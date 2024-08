Madagascar: Football - Warren Caddy évoluera en Suisse

Paris FC a annoncé mardi le départ de Warren Caddy. L'attaquant des Barea s'envolera pour la Suisse, au FC Stade Lausanne Ouchy, après avoir conclu un contrat de quatre saisons avec le club de la capitale. Il évoluera dans le championnat de deuxième division de ce pays. Il a été en difficulté en début d'année après un prêt mitigé au FC Annecy en Ligue 2.

L'international malgache a marqué 11 buts en 85 matchs de Ligue 2 disputés. Avec l'équipe parisienne, il aura participé à 79 rencontres toutes compétitions confondues, pour douze réalisations. Il ne pourra pourtant plus continuer l'aventure en passant un cap de l'autre côté des frontières à 27 ans. Hier, son nouveau club lui a souhaité la bienvenue. « Né le 9 avril 1997 à Cagnes-sur-Mer, Warren est un avant-centre expérimenté ayant évolué au sein de clubs tels que le RC Grasse, le FC Sète 34, Paris FC et plus récemment le FC Annecy.

Warren débarque au SLO avec l'envie d'apporter toute son expérience et surtout sa patte sur le plan offensif. Nous souhaitons à Warren un grand succès au Stade Lausanne-Ouchy et nous sommes impatients de le voir en action sous nos couleurs », peut-on lire dans sa publication. C'est également une bonne nouvelle pour le coach Rôrô, car Warren Caddy aura plus de temps de jeu avant les qualifications pour la CAN 2025.