Angola: Le secrétaire d'État défend davantage d'investissements dans les infrastructures

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Albino, a défendu mardi, à Pékin, en Chine, la nécessité pour les États angolais et chinois d'élargir la coopération dans les domaines de l'échange d'expériences, de contenus et d'investissements plus importants en infrastructures et équipements.

Nuno Caldas s'exprimait lors d'une réunion avec le vice-ministre chinois de l'Administration Nationale de la Radio et Télévision, Yang Gorui, dans le cadre de sa participation au 6ème Forum des Médias Chine-Afrique, qui se déroule du 21 au 22 de ce mois, à Pékin.

A l'occasion, le secrétaire d'État a évoqué la possibilité d'une meilleure exploitation des infrastructures nationales, en mettant l'accent sur CEFOJOR Huambo, comme la plus grande structure de formation professionnelle en journalisme en Afrique australe.

En ce sens, a-t-il dit, l'objectif est de transformer CEFOJOR Huambo en l'un des meilleurs centres de formation de haute qualité de la région, avec la capacité d'accueillir des étudiants des pays d'Afrique australe, ainsi que ceux qui parlent portugais, français et anglais.

Il a rappelé que les relations entre les deux pays remontent à plus de 40 ans, soulignant que ce pays avait soutenu inconditionnellement la reconstruction de l'Angola, après le conflit armé qui a duré plus de deux décennies.

« C'est pourquoi, avec les célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale prévues en 2025, la Chine, avec un accent particulier sur le secteur des médias, est invitée à se joindre aux festivités, apportant des histoires d'Angola à ses citoyens et aux populations du monde entier, et au-delà, qui peut valoriser et donner une visibilité mondiale à cette marque historique et d'une grande importance pour le pays », a-t-il souligné.

Pour sa part, Yang Gorui s'est dit satisfait de la participation de l'Angola au forum, saluant les efforts que l'Exécutif a entrepris pour donner au secteur des médias la valeur et l'attention qu'il mérite.

Il a exprimé la pleine volonté de la Chine de continuer à collaborer et à soutenir l'Angola dans les secteurs les plus variés, notamment la Communication Sociale.

Le 6ème Forum des Médias Chine-Afrique comportera des séances plénières de haut niveau et des parallèles thématiques, ainsi qu'une exposition d'oeuvres (Radio et Télévision) des 22 pays présents à l'événement.

A cette édition 2024, environ 234 délégués participeront, parmi lesquels des ministres, secrétaires d'État, vice-ministres et chefs d'organisations internationales du continent africain.

La délégation angolaise à l'événement comprend l'ambassadeur d'Angola en Chine, João Salvador Neto, le directeur national de l'Information et Communication Institutionnelle, João Demba, entre autres professionnels du secteur.