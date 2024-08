Afrique: CAN 2025 - « Nous visons une deuxième participation », dixit Rôrô

Madagascar est en quête d'une nouvelle qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Barea entreront en lice le 5 septembre contre les Aigles de Carthage tunisiens et affronteront les Coelacanthes des Comores le 9 septembre lors des éliminatoires.

Les Barea de Madagascar débuteront leur campagne pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 avec deux matchs cruciaux les 5 et 9 septembre prochains. Lors de ces premières rencontres du groupe A, Madagascar affrontera la Tunisie puis les Comores. Le sélectionneur Rôrô Rakotondrabe a clairement défini ses objectifs d'obtenir les six points disponibles lors de ces deux premiers matchs. Il considère ces deux confrontations comme les plus importantes de la phase de groupes.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération malgache de football (FMF) à Isoraka, hier, il a souligné l'importance de démarrer la campagne de qualification avec un maximum de points. « Nous visons une deuxième participation à la CAN. Il est donc impératif de gagner ces deux premiers matchs pour obtenir six points », a déclaré le coach malgache. Cependant, le technicien malgache reconnaît que les adversaires de Madagascar, la Tunisie et les Comores, représentent un défi de taille.

Pour se préparer efficacement, la sélection malgache commencera ses entraînements le 2 septembre. Rôrô a précisé que la liste définitive des joueurs ne sera communiquée qu'à l'arrivée des Barea en Tunisie. « Je fais confiance à ces joueurs qui ont répondu à l'appel. Nous devrons également nous préparer mentalement pour affronter les Tunisiens, et nous commencerons cette préparation le 2 septembre. Pour les joueurs locaux, nous allons essayer de les regrouper », a-t-il ajouté. En raison du manque de terrains homologués à Madagascar, la Fédération a opté pour le maintien de son équipe en Tunisie pour le match contre les Comores, afin de faciliter l'adaptation et éviter un déplacement supplémentaire.