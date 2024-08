Madagascar: Préparatifs de la rentrée scolaire - Entre 150 000 et 300 000 ariary par enfant dans le primaire

A J-18 de la rentrée scolaire, les préparatifs battent leur plein non sans causer des tourments aux parents d'élèves.

Un peu plus de deux semaines avant la rentrée scolaire, les ménages avec enfants affrontent la dure réalité des préparatifs. Entre les coûts des inscriptions et les fournitures scolaires, les budgets familiaux sont malmenés, sachant les prix des fournitures sur le marché actuellement. Entre 1 800 ariary et 2 000 ariary pour un cahier de 100 pages, 3 000 ariary pour un cahier de 200 pages. Les stylos, en revanche, sont relativement abordables, avec environ 300 ariary à 700 ariary l'unité. Les cartables et les livres, en revanche, font grimper la facture.

Compter plus de 35 000 ariary jusqu'à plus de 500 000 ariary pour un cartable ou un sac à dos en fonction de la marque. Quant aux livres scolaires, les prix vont de 10 000 ariary à plus de 30 000 ariary pour les livres et manuels de Malagasy, Mathématiques, Français, Histoire-géographie et SVT, ainsi que les dictionnaires de langues. En y ajoutant les effets vestimentaires telles les tenues de sport, uniformes ou tabliers, et les chaussures, le grand total atteint rapidement des sommets. En moyenne, le coût de la rentrée pour un enfant en primaire, en ne tenant compte que des frais d'inscription et des fournitures de base, se situe entre 150 000 ariary et 300 000 ariary. Un peu moins pour un enfant inscrit dans le public. De quoi donner le tournis aux parents d'élèves.