Ile Maurice: Tournée du VCSD-Palco à La Réunion - Toréa Célestin victorieux de la dernière étape du Triptyque Sainte-Marien

Le bilan de la tournée du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco à La Réunion, aura été très positif. Le club curepipien représenté par sept coureurs a pris part au Grand Prix du VCSD le 4 août et ensuite au Triptyque Sainte-Marien qui s'est disputé en trois étapes les 9, 10 et 11 août. Nos compatriotes ont terminé en fanfare avec une victoire de Toréa Célestin dans la dernière étape du Triptyque.

Les choses avaient bien débuté avec une 9e place pour Jeremy Raboude au terme d'un sprint massif dans le Grand Prix du VCSD, à deux secondes du coureur du Vélo club de l'Est (VCE), Francis Caillaud, vainqueur en 2h10:21. Puis, dans le Triptyque Sainte-Marien, les Vécéjistes se sont aussi bien comportés. Dans le prologue disputé au vélodrome Gabriel Chefiare, Noah Ong Tone est celui qui a réalisé le meilleur temps parmi les coureurs du VCJCC-Palco avec 5 minutes, 11 secondes et 37 centièmes. Quentin Soubadou du VCE s'était adjugé le meilleur temps en 4:58.64.

Le lendemain, lors de la première étape, un contre-la-montre individuel en côte (disputé entre le front de mer de Sainte-Marie et Bagatelle), Noah Ong Tone a pris la 8e place en 13:03 et Toréa Célestin la 10e en 13:09. Le coureur du Vélo club de Saint-Denis, Anthony Pothin, s'est avéré le plus rapide en 11:56. Ong Tone était alors 5e au général.

%

Un potentiel pour le cyclisme sur piste

Puis, la deuxième étape disputée en circuit - le Grand Prix de la Ville de Sainte-Marie - a souri à Toréa Célestin qui a devancé Francis Caillaud.

«La dernière étape a été stoppée à mi-parcours en raison de la pluie. Le circuit a été rendu glissant et dangereux et du reste, il y a eu plusieurs chutes et des coureurs sérieusement blessés. Toréa avait attaqué en solitaire puis avait été rejoint par deux coureurs qui ont été ensuite lâchés. Il a, par la suite, été rejoint par Francis Caillaud et quand la course a été stoppée, ils avaient une minute et 15 secondes d'avance. Toréa a gagné. Mais même si la course s'était poursuivie, ils n'allaient pas être repris. Anthony Pothin aurait même pu perdre son maillot de leader», analyse Jean-François Raboude qui a encadré l'équipe curepipienne à La Réunion.

Grosse satisfaction pour Toréa Célestin qui, en plus de la victoire d'étape, prend la deuxième place au général. Pothin a conservé sa première place en 1h19:57, soit seulement 28 secondes d'avance sur le Mauricien alors que Caillaud complète le podium à 32 secondes. Jeremy Raboude termine 13e à 1:48, Steward Pharmasse 31e à 9:16, Noah Ong Tone 35e à 19:15 et Jean-Daniel Quatre-Bornes 37e à 23:43. Cédric Coco n'a pas terminé la dernière étape.

«Nous ne sommes pas reve¬nus de La Réunion les mains vides. Tous les coureurs ont été contents. Ils ont profité d'une belle expérience», confie Jean- François Raboude.

Celui-ci ajoute que Sébastien Henriette, entraîneur du Sainte-Marie Cycling Développement (SMCD), organisateur du Triptyque, a fait passer des tests sur la piste du vélodrome Gabriel Chefiare à Jeremy Raboude et Noah Ong Tone. «Sébastien a été agréablement surpris par les temps réalisés par Jeremy et Noah. Selon lui, ils ont un potentiel pour la piste», indique notre interlocuteur.

«Le VCE et son président, Jimmy Taocali, nous ont très bien accueillis. Nous n'avons rencontré aucun souci que ce soit pour l'hébergement ou les transferts sur les lieux de compétition et l'aéroport. Nous devons remercier nos sponsors, Palco, Transelec et OnTrack Cycling. Sans eux, rien n'aurait été possible. Ce déplacement, on le prépare depuis l'année dernière et j'adresse un merci spécial au président du club, Eddy David, qui a fait bouger les choses dans le bon sens», conclut Jean-François Raboude.