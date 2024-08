Ile Maurice: Lancement de la plateforme du groupe des superviseurs bancaires francophones

La Banque de Maurice a fait l'annonce du lancement du tout premier site web dédié à la supervision bancaire dans le monde fancophone.

Au travers de cette platefome, le Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones, dont la Banque de Maurice est membre depuis 2020, y présente l'origine de sa création à Paris en juin 2004 à l'initiative des Gouverneurs de banques centrales francophones ainsi que sa vocation à rassembler les superviseurs de pays francophones tant membres que non-membres du Comité de Bâle, afin de développer des relations étroites avec ce dernier.

Harvesh Seegolam, Gouveneur de la Banque de Maurice et Président en exercice du Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones, y indique que son «objectif est de poursuivre le renforcement des liens mutuellement bénéfiques entre les autorités de contrôle et de réglementation membres et les institutions internationales, en particulier dans les domaines de la LBC/FT, de l'implémentation des normes de Bâle, de la finance durable et des enjeux de la supervision entourant la digitalisation.»

L'on y apprend également que le Groupe se compose des régulateurs bancaires de 34 pays francophones couvrant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Secretariat du Groupe, partagé entre la France et Maurice et composé d'Emmanuel Rocher, Secretaire Général, Pauline Charazac et Stephan Ah Kine, organise les travaux du Groupe et coordonne les réunions annuelles. La dernière réunion en date s'est tenue en mars 2024 à la Banque de Maurice et a abouti sur la publication du premier rapport publié sous l'égide du Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones.

Portant sur le thème de «La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des juridictions du GSBF», le rapport est téléchargeable en ligne. Conçu conjointement par la Banque de Maurice et la Bank Al-Maghrib, il met en avant les retours d'expérience de ces deux banques centrales pour se conformer aux 40 recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI). Le second et prochain rapport du Groupe traitera lui de la prise en compte du risque climatique dans la supervision bancaire.