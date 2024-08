Ile Maurice: Les candidats probables du MSM et de ses alliés

Qui se sacrifiera pour laisser la place à Adrien Duval au no 6, Grand-Baie-Poudre-d'Or ? Si Anjiv Ramdhany devait être exclu, nous fait-on comprendre, il devrait être remplacé par un Vaish comme lui, «car les Vaishs constituent, et de loin, la majorité dans cette circonscription».

Ainsi, on suggère que ce sera Avinash Teeluck qui sera sacrifié parce que la caste à laquelle il appartient ne compte que 3 000 à 4 000 votants dans cette circonscription. Est-ce pour cela qu'Avinash Teeluck n'a jamais été vu en compagnie d'Adrien Duval ? Le problème, c'est que le ministre des Arts et du patrimoine culturel semble être dans les petits papiers du chef de Lakwizinn qui l'envoie souvent au front pour défendre ses collègues. Décidément, l'arrivée du Parti mauricien socialdémocrate (PMSD) représente un véritable casse-tête pour le Mouvement socialiste militant (MSM). Cependant, il est possible qu'Avinash Teeluck migre vers le no 7.

L'élément féminin pas bien vu

Un mystérieux mal frappe le MSM. Alors que le parti ne cesse de parler de la représentativité féminine, la plupart de ses élues n'auront probablement pas de ticket pour le prochain scrutin. Ainsi, Sandra Mayotte, Naveena Ramyad, Teenah Jutton, Subhasnee Luchmun-Roy, Leela Devi Dookun-Luchoomun, Tania Diolle et Dorine Chukowry seraient sacrifiées. Et il n'y a pratiquement pas de nouvelles candidates annoncées. Sauf Nisha Luchoomun qui remplacerait en fait sa tante Leela Devi DookunLuchoomun.

%

Mais elle doit faire face aux prétentions d'un avocat, ancien magistrat et d'une nièce du Premier ministre. Il y a aussi Roubina Jadoo-Jaunbocus, mais personne ne peut lui garantir une investiture. Le PMSD, lui, compte apporter au moins deux éléments féminins, Malini Sewocksingh et Aurore Perraud. Quant à Fazila Jeewa-Daureeawoo, elle ne semble faire l'objet d'aucune hostilité venant de Lakwizinn.

Même si l'on parle du désir de faire de Leela Devi Dookun-Luchoomun la future présidente de la République, en réalité, nous dit-on, sa performance comme ministre de l'Éducation ne permet pas de lui offrir un ticket. «Et ce n'est pas Xavier-Luc Duval qui nous dira le contraire», nous dit un membre de l'opposition. Justement, il semble que Leela Devi DookunLuchoomun doive faire place à Xavier-Luc Duval comme éventuel ministre de l'Éducation. Celui-ci a quand même de bonnes idées sur la façon d'améliorer ce secteur.

L'exclusion de Naveena Ramyad est incompréhensible. Sa gentillesse et son éternel sourire l'auraient en fait desservie. On lui reproche de ne pas faire comme, par exemple, Subhasnee Luchmun-Roy, qui suit bien les instructions de Lakwizinn en se moquant systématiquement des membres de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cependant, son activisme ne lui sera finalement d'aucune aide car elle pourrait être privée d'investiture pour d'autres raisons.

Teenah Jutton, elle, sera exclue car jugée trop proche du chef. Cela aura suscité des jalousies. Par ailleurs, il est possible que l'on envoie Sandra Mayotte au casse-pipe au no 19, même si cela n'est pas assuré. Ce serait pour cela que l'on aurait changé la circonscription tombant sous sa responsabilité comme Parliamentary Private Secretary en remplaçant le no 14 (Savanne-Rivière-Noire) par le no 19 (Stanley-Rose-Hill). Cependant, cette mutation serait due à ses mauvaises fréquentations dans l'Ouest.

De son côté, Tania Diolle aurait fait savoir qu'elle ne bougera pas du no 18 (Rose-Belle-Quatre-Bornes) où elle a pris pied. Ni pour aller au 14, au 19 ou au 16 (Vacoas-Floréal). «Je n'aurai pas labouré le terrain pour quelqu'un d'autre et, de surcroit, quelqu'un qui n'a cessé de critiquer le gouvernement», a-t-elle fait comprendre. Elle se référait bien sûr à Xavier-Luc Duval.

Le PMSD et ses tickets difficiles

Bien que le parti du coq aurait possiblement droit à au moins 11 tickets, ce sera toutefois dans des circonscriptions difficiles. S'il ne rapporte pas de sièges, on compte, chez le MSM, sur le PMSD pour diviser les votes de l'opposition et laisser passer des candidats du... MSM.

Certes, un ou deux candidats du PMSD pourraient être repêchés comme Best Loser, à l'instar d'Adrien Duval. Toutefois, l'aventure du PMSD aux côtés du MSM semble un pari difficile puisqu'ils sont nombreux à penser que les Bleus auraient fait beaucoup mieux dans l'opposition qu'avec le gouvernement, que Xavier-Luc Duval a affaibli avec ses Private Notice Questions et ses conférences de presse. «Comment faire changer d'avis aux partisans du PMSD en quelques mois ?», se demande un ancien sympathisant de ce parti à Curepipe. «Nous prend-il pour des girouettes comme lui ?»