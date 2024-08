Madagascar: Nouveau Gouvernement - Mission spéciale contre les problèmes sociaux

Les membres du nouveau gouvernement seront présentés cet après-midi, selon un communiqué de la présidence de la République. La nouvelle équipe aura notamment pour mission de trouver des solutions rapides et durables aux problèmes sociaux actuels.

Rendez-vous à 16 heures. Le temps de réflexion est terminé. Selon un communiqué de la présidence de la République, les membres du nouveau gouvernement seront enfin présentés cet après-midi, au palais d'État d'Iavoloha. Après avoir évalué l'équipe sortante, le président de la République et le Premier ministre ont ainsi tranché.

En attendant de connaître ceux et celles qui composeront le nouveau gouvernement, c'est la To Do List qui les attend et qui circule au sein du microcosme politique. "Les nouveaux ministres auront pour mission de concrétiser rapidement la Politique générale de l'État (PGE), sur la base des trois piliers mis en avant par le président de la République. Ils seront également dotés d'une mission particulière, celle d'apporter des solutions rapides et durables aux problèmes sociaux actuels", s'accordent les sources contactées.

Les piliers de la PGE sont le renforcement du capital humain, la transformation économique par l'industrialisation et la bonne gouvernance. Dans l'immédiat toutefois, la nouvelle équipe de Christian Ntsay, Premier ministre, sera attendue sur les problèmes sociaux. Le problème le plus douloureux du moment est le problème d'approvisionnement en eau et en électricité. Une plaie qui gangrène l'ensemble du pays.

Les problèmes administratifs et financiers de la Jirama sont connus de tous. En conséquence, l'approvisionnement en carburant des centrales thermiques et l'entretien des équipements de production et d'approvisionnement en eau et électricité laissent à désirer. Lors de la présentation du programme de mise en œuvre de la PGE, devant le Parlement, il y a quelques jours, le locataire de Mahazoarivo a mis l'accent sur l'hybridation.

Mot d'ordre

L'hybridation est néanmoins une solution à moyen et long terme. D'aucuns attendent une solution immédiate pour pallier la défaillance de la Jirama. Une solution attendue de la nouvelle équipe gouvernementale. Vu l'ampleur du problème, il faudra une réponse interministérielle. D'autant plus, la nouvelle Team Ntsay aura à trouver la parade pour atténuer autant que possible les revers des réformes qu'impliquent les appuis budgétaires du Fonds Monétaire International (FMI).

Des réformes impactant le prix de l'énergie ou encore celui du carburant sont parmi les conditionnalités des décaissements des soutiens financiers du FMI. Il appartiendra donc au nouveau gouvernement de trouver la parade afin d'atténuer les effets sur le quotidien des ménages. Devant le Parlement, justement, Christian Ntsay a affirmé que le programme de mise en oeuvre de la PGE vise à l'amélioration du pouvoir d'achat, à réduire la pauvreté et au développement économique.

Pour l'heure, les longues coupures d'électricité sont en train de tuer à petit feu l'économie. Sans mesures d'accompagnement idoines, les effets boomerang des accords avec l'institution de Bretton Woods pourraient causer un choc au pouvoir d'achat. Avec le danger que représente l'épidémie de variole du singe, la question sanitaire revient en haut de la liste des priorités. L'accès à l'eau courante, surtout dans les grandes agglomérations, s'avère indispensable, puisqu'une bonne hygiène est le meilleur geste barrière.

Le boom du tourisme national a fait prendre conscience au grand public de l'impératif de résoudre un autre problème : l'état désastreux des routes nationales.Une situation qui prévaut aussi pour les routes dans les grandes villes, dont la capitale. Des projets de réhabilitation de grande envergure, rapides et aux normes s'imposent. Il y va du dynamisme de l'économie nationale.

La reprise en main de la situation sécuritaire figure aussi dans la To Do List du nouveau gouvernement. Les sénateurs l'ont signifié au Premier ministre. La lutte contre la prolifération des drogues dures doit être intensifiée. L'insécurité rurale reprend également du terrain. Il y a aussi la lutte contre les trafics des ressources naturelles.

Selon les indiscrétions, le mot d'ordre est clair pour la nouvelle équipe gouvernementale. Elle devra être immédiatement en ordre de bataille et passer à l'offensive face aux multiples problèmes sociaux. Sa To Do List n'est pas exhaustive. Bref, la nouvelle Team Ntsay a du pain sur la planche.

Des nouvelles têtes, des comebacks et des secrétaires d'État

Selon les informations, il faudra s'attendre à voir "des secrétaires d'État" dans la liste du nouvel effectif gouvernemental. Au début de l'année, il a été indiqué que neuf secrétaires d'État auprès de la présidence de la République devraient être nommés pour concrétiser les engagements de campagne du chef de l'État et de résoudre les problèmes sociaux.

"Ce ne seront pas les neuf qui seront nommés ce jour, mais il y en aura plus d'un en tout cas", affirme une source avisée. De nouvelles têtes devraient aussi siéger au sein du nouveau gouvernement. Il faudra aussi s'attendre à des ministres qui changeront juste de portefeuille et à des comebacks. Des sources annoncent une révolution dans la nouvelle équipe de Christian Ntsay. D'autres parlent d'une légère recomposition. À l'instar des précédents changements de gouvernement, il faudra attendre la présentation officielle pour être fixé. La seule certitude jusqu'ici est qu'il y a huit sièges de ministres vacants à pourvoir.Garry Fabrice Ranaivoson