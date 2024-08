Madagascar: Basketball - U20 Dames - Le club ASS de Menabe prêt à défendre son titre

Sur tous les fronts. La Fédération Malgache de Basketball (FMBB) enclenche la vitesse supérieure dans l'organisation du championnat national, sur tout le territoire du pays. Du 24 aout au 1er septembre, c'est autour de la ville de Farafangana, dans la région Atsimo-Atsinanana, d'héberger le sommet national de la catégorie U20 filles et garçons.

Pour la catégorie féminine U20, c'est une première expérience d'être au programme. Selon l'explication du président de la commission technique auprès de la FMBB, Hasina Ramahandrimanana, « auparavant, la catégorie U20 manquait de compétitrices. Ce sera la première fois, cette année, que la Fédération introduit la catégorie féminine U20 dans le championnat national ».

Cinq clubs féminins seront en lice, à savoir ACA et MB2All pour Analamanga, Squad pour Atsinanana, EBF pour Haute-Matsiatra et JEA pour Vakinankaratra.

Chez les garçons, le champion en titre, le club ASS de Menabe, remettra son titre en jeu. Les prétendants au titre ne manquent pas car ils seront au nombre de dix-huit à vouloir le détrôner.

Analamanga est la région la plus représentée avec quatre clubs (Fandrefiala, AKBB, DTSC et NBE). Atsinanana enverra trois clubs, Ascut, Squad et VEB. Atsimo-Andrefana aura deux clubs (BC Est, BCTT), de même la Haute-Matsiatra (EBF et Fandrasa) et Vakinankaratra (Ankaratra et Serasera). La région Diana sera également au rendez-vous par la présence de DCA. Fitovinany alignera ASBM et Anosy 3MT dans cette joute nationale.