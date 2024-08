Afrique: Coupe de la Caf - Elgeco Plus tient tête à Luanda Sul

Match nul. Elgeco Plus et le club angolais, Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda Sul, se sont séparés sur le score d'un partout, hier après-midi, au stade Luanda-Estadio 11 de Novembro. Cette rencontre compte pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le club sextuple, vainqueur de la Coupe de Madagascar, a mené un à rien à la pause, but signé Safidy, servi du côté gauche par le latéral gauche, Tsila (15e). L'équipe hôte remonte alors la pente en deuxième période et égalise à la 58e minute, but marqué par Florindo Tobe Machado. Des pertes de balle ont été constatées dans le camp malgache si les joueurs du By-pass ont nettement dominé la situation en première période.

« Nous avons vu ensemble le résultat, un partout. Nous avons marqué en premier, malheureusement nous n'avions pas pu garder l'avantage. Pourtant, la tactique a bien fonctionné. En deuxième période, il y a eu un relâchement dans la défense, même si nous avons donné la consigne au bloc défensif d'assurer sur les côtés. L'adversaire a encore pu pénétrer la défense », regrette le coach Andry Hildercoeur Henintsoanarivo.

Le match retour aura lieu, dimanche 25 aout à 17 heures, dans le même stade. « Ce n'était pas facile de tenir tête à l'équipe adverse qui a évolué à domicile. Nous avions pu tirer des leçons à l'issue de ce match aller. Nous avons vu sa façon de jouer et nous allons bien préparer le match retour », rassure le technicien. Elgeco Plus aura trois jours pour tout fignoler et combler les failles afin éviter une énième élimination d'entrée.