Madagascar: Aide Humanitaire - Des milliers de personnes vulnérables mises en avant

Le projet Fiovana a été mis en oeuvre pendant plus de cinq ans pour aider les personnes vulnérables se trouvant dans les régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany. Environ quatre cent trente et un mille cinq cent vingt personnes vulnérables ont pu bénéficier d'une aide humanitaire dans ces régions.

Répartis dans quatre cent soixante-quinze fokontany, soit soixante communes de cinq districts, ils ont subi des catastrophes naturelles et ont été vulnérables à l'insécurité alimentaire. « En effet, ces trois régions présentent un taux assez élevé en matière de malnutrition, avec plus d'un million six cent mille personnes malnutries », exhorte Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, lors de la cérémonie de clôture officielle du projet Fiovana, tenue à l'Hôtel Novotel Ivandry, hier.

C'était dans l'initiative de venir en aide à ces milliers d'individus que le projet Fiovana a été déployé pendant plus de cinq ans consécutifs dans ces lieux. Une mise en oeuvre visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience face aux catastrophes naturelles. « À travers cela, l'Usaid ou Agence des États-Unis pour le Développement International a octroyé une somme de 48 millions de dollars à l'Agence Adventiste d'Aide et de Développement (ADRA) pour mettre en place ce projet de sécurité alimentaire depuis l'année 2019 jusqu'en 2024 », souligne Suzelin Ratohiarijaona, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage.

%

Approvisionnement

D'après les témoignages des bénéficiaires du projet, les activités qu'ils ont menées ont contribué au changement radical de leur vie, notamment dans de nombreux domaines tels que la promotion de la santé et de la nutrition. Les chiffres montrent qu'environ quarante-huit mille cinq cent soixante-quatre enfants de moins de deux ans, avec quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-deux femmes enceintes et allaitantes, ont pu bénéficier d'une supplémentation alimentaire.

De plus, l'approvisionnement en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène a été amélioré dans ces régions avec la construction de cent vingt bornes-fontaines, treize points d'eau et douze infrastructures d'hygiène. « Ainsi que l'adoption des bonnes techniques pour l'agriculture en donnant des formations de qualité aux agriculteurs afin d'assurer la sécurité alimentaire », poursuit le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La mise en place d'un comité de gestion des risques et des catastrophes dans soixante fokontany des régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany a été réalisée pendant le déploiement du projet Fiovana, qui signifie "changement".