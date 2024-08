Madagascar: Lutte contre le délestage - Le recours aux pluies provoquées indispensable

Très tôt hier matin, deux techniciens de la Jirama et de la direction générale de la Météorologie ont pris place à bord d'un petit avion à Ivato pour réaliser une opération de pluie provoquée. Leur mission consistait à ensemencer les nuages au-dessus d'Andekaleka, Tsiazompaniry et Mantasoa avec 700 litres d'eau (ndlr : l'eau, et non le sel, est utilisée lorsqu'il fait froid) pendant une trentaine de minutes afin de favoriser la croissance rapide de ces nuages et produire des précipitations.

Les conditions météorologiques sont bonnes, avec l'alizé et le temps froid », indique une source auprès de la direction générale de la Météorologie. C'est la deuxième opération de pluie provoquée menée par la Jirama pour alimenter les centrales hydroélectriques et augmenter leur production afin de réduire les délestages dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) en cette période d'étiage.

La première opération a eu lieu le samedi 17 août. Elle aurait également été fructueuse, selon les techniciens en météorologie. Mais la vraie question est : ces opérations ont-elles été suffisantes pour augmenter le niveau des rivières afin que les centrales hydroélectriques retrouvent leur rythme normal et en finir avec le délestage ? La centrale hydroélectrique d'Andekaleka a besoin d'un débit d'eau de 51,6 m³ par seconde pour faire tourner ses quatre groupes et produire 112 MW, sa production normale

Mais en cette période sèche, ce débit d'eau a diminué à 29,59 m³ par seconde, selon la Jirama. « On ne peut pas mesurer la quantité de pluie tombée après ces opérations. Ce qui est certain, c'est qu'il faut plusieurs opérations et continuer jusqu'aux prochaines pluies, car l'eau ne s'accumule pas», indique un ingénieur en météorologie.

La Jirama n'a pas communiqué sur la poursuite de cette opération. Mais même si d'autres sont prévues, il faut que les conditions météorologiques soient réunies pour avoir des résultats. Or, elles ne le sont pas toujours pendant l'hiver austral et le printemps. « Le temps sera sec jeudi et vendredi. C'est à partir de dimanche que les conditions redeviendront favorables », précise notre source auprès de la direction générale de la Météorologie.

Depuis la fin de la semaine dernière, on remarque une baisse des coupures de courant dans le RIA. La Jirama n'a pas encore annoncé la fin des délestages. Elle n'a pas non plus communiqué sur l'impact de ces pluies provoquées sur sa production.