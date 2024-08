Afrique: CAN 2025 - Coach Rôrô - « L'idéal serait de gagner les deux prochains matchs »

Le coach Romuald Rakotondrabe a donné plus de précisions hier, à Isoraka, sur le choix des joueurs et le programme de préparation en vue des deux matchs programmés dans deux semaines.

Plus que deux semaines. «Nous voulons nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc, après la première participation en 2019 », réitère le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. Madagascar jouera contre la Tunisie sur son terrain, le 5 septembre, comptant pour la première journée des éliminatoires à la CAN 2025. Les Barea recevront ensuite les Coelacanthes comoriens sur la même pelouse, le 9 septembre.

De retour au pays, mardi, après une semaine de mission en France, le coach Rôrô et son assistant, Gilles Hugon, ont tenu une conférence de presse hier, au siège de la Fédération Malgache de Football à Isoraka, cinq jours après la publication de la liste des trente-deux présélectionnés. Le premier match sera contre les Aigles de Carthage, tombeurs en quarts de finale des Barea à la CAN en 2019, et le second, le derby de l'océan Indien.

« Je ne considère pas le match contre la Tunisie comme une revanche. Aller chercher la revanche induira en erreur les joueurs. De toute façon, ce ne sera plus la même formation tunisienne d'il y a cinq ans. C'est pareil pour les Barea. Ce match sera plutôt un tournant de la qualification. Nous allons faire de notre mieux », souligne Rôrô.

Incertaine

« La qualification ne sera pas facile, mais ces deux premiers matchs sont très importants pour espérer se qualifier. Si nous voulons participer, pour la deuxième fois, à la CAN, l'idéal est d'assurer les six points. C'est notre objectif, mais tout se joue sur le terrain », lance le technicien.

La présence au grand complet des joueurs convoqués reste incertaine. Entretemps, les expatriés joueront encore deux ou trois matchs et « nous ne sommes pas à l'abri des blessures, surtout en ce début de saison. Mais aucun d'eux n'a refusé jusqu'ici sa convocation », rassure le sélectionneur.

Concernant l'indisponibilité de Clément Couturier, le technicien indique que « les joueurs en National ou Régional n'ont pas le statut professionnel et ne jouissent pas de la fenêtre Fifa. Le club peut le refuser quand il a besoin du joueur », explique le technicien. À propos de Njiva, celui-ci n'a pas encore repris l'entrainement avec son club. « Il est toujours à Madagascar et il est préoccupé par les dossiers de sa femme et son enfant. » Marco Ilaimaharitra qui ne figure pas dans la liste, pourrait rejoindre le groupe en cours de route car « il a été clair en disant qu'il veut se concentrer, pour le moment, sur le choix de son prochain club avec son agent ».

À deux semaines du premier match, Rôrô se dit confiant en ses protégés. «Nous suivons constamment de près tous les joueurs depuis la publication de la liste, leur performance ou s'il y a blessure. Certains vont encore jouer le 1er septembre. En cas de blessure, il faut vite convoquer les réservistes », confie l'entraineur. La liste définitive ne sera donc pas bouclée avant le 2 septembre, coup d'envoi du regroupement en Tunisie. Le rassemblement des locaux sera lancé dès le retour au pays des joueurs de Disciples FC et d'Elgeco Plus.