Togo: Une session sur le « Leadership féminin » pour booster encore plus les candidates retenues !

Lancé depuis déjà plusieurs mois, le projet d'employabilité des jeunes, conduit par la Mairie de la Commune de Golfe 1, en partenariat avec le Conseil préfectoral de Mohammedia (Maroc), et appuyé par le Fonds Africain d'Appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) du Maroc, fait son chemin.

Si ce projet est à sa phase d'évaluation des plans d'affaires soumis par les candidats afin de bénéficier du financement qu'il faut, les tenants de ce projet ont jugé important de rassembler durant trois jours à Lomé, les candidates retenues également dans ce projet, autour de la thématique du « Leadership féminin ». C'est donc autour de ce thème qu'elles vont discuter sous la gouverne de différents formateurs durant cette session.

Dans son mot à l'ouverture des travaux, le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado, a signifié que « c'est toujours dans ce souci de renforcer les capacités des candidates parmi ce lot afin que les résultats attendus soient obtenus » que cette session de formation est organisée. Et de poursuivre, « qu'en matière d'entrepreneuriat, on ne peut pas négliger le leadership, comment les premiers responsables d'une entreprise doivent conduire leurs affaires et dans ce cas-là, nous avons fait appel à une consultante pour partager ses expériences avec ces jeunes filles.

Donc en conclusion, c'est dans ce souci d'avoir des candidates capables de réussir dans leur projet d'entrepreunariat ». A entendre l'élu local, « dans le monde actuel de l'entrepreneuriat, il y a le leadership, et le leadership féminin qui a aussi pris sa place, c'est de voir s'il y a cette différence entre le leadership masculin et le leadership féminin, et les armer pour qu'elles puissent conduire à bon port leur projet d'entreprise ».

Première responsable de la coordination de ce projet, et Directrice de cabinet du Maire de la Commune de Golfe 1, Dr Okpè Abalo a expliqué que « l'implémentation de ce projet est un long processus que nous avons commencé il y a plusieurs mois. Les jeunes ont eu l'occasion d'être formés sur les différentes thématiques phares de l'entrepreunariat, après, ils ont eu des coaches avec qui ils ont travaillé pour avoir leur plan d'affaires qu'ils nous ont soumis.

Actuellement, ces plans d'affaires sont en cours d'évaluation et nous allons très connaitre parmi eux, ceux qui seraient sélectionnés pour bénéficier du financement mis à disposition par Monsieur le Maire. Aujourd'hui, l'activité que nous sommes en train de réaliser est orientée vers les filles ou les dames du projet. Comme vous le savez, on a fait antérieurement une formation sur le leadership dans sa globalité mais parler du leadership de façon générale et du leadership féminin n'est pas forcément la même chose.

Nous avons jugé de réunir les dames de ce projet autour de cette thématique pour pouvoir encore prendre trois jours pour rediscuter au fond de ce que ça implique d'être une femme leader, c'est sur ça nous allons travailler au cours de ces trois jours ».

Et justifiant du thème et du choix de séparer la gent féminine du projet du lot global, elle a soutenu que « pour les femmes s'identifier comme femme leader n'est pas toujours évident. Donc pour nous, mettre les femmes et les hommes dans un même panel et discuter leadership et sortir les femmes du leadership n'aura pas la même connotation. Il y a des particularités liées à la nature de la femme et à la manière que les femmes ont de percevoir les choses que nous allons approfondir certainement pour aider ces femmes à jouer le rôle que nous attendons d'elles ».

Au cours de cette session, trois formateurs, (deux dames et un homme en la personne du Maire Joseph Gomado, vont entretenir les candidates et donner leur point de vue sur le leadership féminin, sujet central de la formation avec des sous thèmes relatifs à l'Auto-détermination, l'auto-acceptation, l'auto-promotion de soi en tant que femme, le développement personnel...