Maroc: El Jadida - Lancement d'une campagne de don de sang à la plage

El Jadida — La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé organise jusqu'au 30 août une campagne de don de sang à la plage de la ville d'El Jadida, sous le thème "Donnez un peu de votre sang pour sauver la vie d'autrui".

Dans une tente caïdale installée à l'occasion de cette initiative humanitaire initiée en partenariat avec le Centre Régional de transfusion sanguine Casablanca-Settat, deux équipes médicales se relaient chaque jour de 15h à 21h30, pour assurer le bon déroulement de l'opération.

"Chaque don de sang peut sauver plusieurs vies", a assuré le Dr. Anass Abdellaoui, de l'entité Blood Center relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, avant de préciser dans une déclaration à la MAP, que chacun des composants de ce liquide de vie (globules rouges, plasma, plaquettes) est utilisé pour des besoins médicaux spécifiques.

Sur les bancs d'attente face à une plage bondée d'estivants, des dizaines de donneurs potentiels sont informés des critères d'éligibilité pour donner du sang et autres informations médicales.

"Cette initiative, qui rencontre un grand succès, reflète l'engagement de Blood Center de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et sa mobilisation pour sauver des vies", a-t-il souligné, ajoutant qu'elle est aussi l'occasion de sensibiliser le grand public quant à l'importance vitale du don de sang".

Chiffres à l'appui, Il précise que 103 poches de sang ont été collectées au premier jour, tablant sur plus d'un millier d'ici la fin de la campagne et ce, pour pouvoir faire face à la demande croissante et urgente qui coïncide avec la période estivale et renflouer par la même le stock en matière de sang et de ses dérivés sur les plans local et régional.

Répondant illico presto à cet appel humanitaire, Mme Nadia Gabsi, une donneuse de sang âgée de 53 ans, estime que "donner son sang, c'est donner la vie".

"Chaque jour, des milliers de personnes ont besoin de transfusion sanguine pour survivre, c'est pour cette raison qu'il est crucial de prendre conscience de l'importance de faire régulièrement des dons de sang", a-t-elle déclaré à la MAP, visiblement enthousiaste et satisfaite du devoir accompli.

Il s'agit de la 5ème campagne de collecte de sang que la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé organise depuis le début de cette année, dans la région des Doukkala, et ce, dans le cadre d'une campagne nationale de don de sang initiée en partenariat avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Casablanca. Objectif : répondre à des situations d'urgence et renflouer les stocks pendant les périodes de forte demande.