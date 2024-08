Algérie: Hadj-2025 - Les agences de tourisme et de voyages invitées à s'inscrire et à retirer le cahier des charges

Alger — L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé, dans un communiqué, les agences de tourisme et de voyages désirant participer à l'organisation de la saison du hadj 1446h/2025 à s'inscrire et à retirer le cahier des charges via le portail algérien du hadj à partir de mercredi.

Dans ce cadre, l'Office a précisé que les agences de tourisme et de voyage concernées pourront s'inscrire et retirer le cahier des charges relatif à cette opération via le lien suivant: http://bawabetelhadj.dz , et ce à partir du 21 août 2024, à condition de verser la somme de 5.000 DA sur le compte de l'ONPO (N001006210300000088/64) ouvert à la Banque nationale d'Algérie (BNA) - Agence d'El Biar.

Concernant le dépôt en main du dossier, il doit être déposé sous pli fermé auprès des services de l'ONPO, Direction des activités du hadj, Sous-direction de l'organisation du hadj sise à la rue Mohamed Alilat, Kouba / wilaya d'Alger, et ce, à partir du 25 août 2024.

Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature est fixé au 2 septembre 2024 à 10h, selon l'ONPO.