Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Le campus social fermé ce jeudi, les étudiants dénoncent

Le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sera fermé à partir de ce jeudi 22 août 2024 à 18 heures jusqu'à nouvel ordre. L'annonce est de la Direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) par le biais d'une note d'informations. Cependant, le Collectif des amicales de l'Ucad n'est pas d'accord avec cette décision des autorités. Il a exprimé tout son mécontentement dans une déclaration.

«Cette décision unilatérale, non concertée et irréfléchie relève d'un amateurisme de premier ordre de la part du Coud. En effet, elle survient à une période où le campus est vidé de la majeure partie de ses étudiants qui sont actuellement à Touba pour la célébration du Grand Magal, de plus il y a des facultés comme celle des Sciences Économiques et de Gestion (Faseg) et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (Fsjp) qui n'ont pas encore terminé leurs cours », lit-on dans un communiqué.

Tout de même, il faut dire que la Direction du Coud a fait savoir que « les étudiants régulièrement enrôlés, inscrits en Droit (Licence l à Master1) et FASEG (Licence l), sont priés de se rapprocher de leurs présidents et présidents de commissions sociales. Ce, «en raison de leurs activités pédagogiques (examens, travaux dirigés), une prise en charge sociale exceptionnelle est prévue du 23 au 31 août 2024 », précise la Direction du Coud. Ce qui est loin de calmer les étudiants. Le Collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lui demande de reconsidérer sa décision.

« Il exige d'elle qu'elle repousse la date de fermeture du Campus Social pour permettre, d'une part aux étudiants qui étaient partis au Magal de revenir et récupérer leurs bagages, et d'autre part de permettre aux facultés qui n'ont pas encore terminé leur année de pouvoir le faire dans la plus grande des sérénités », selon le communiqué. Allant plus loin, le Collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle « tous les étudiants au calme et les rassure sur le fait que des décisions d'une telle nature ne peuvent s'appliquer sans concertations préalables ».