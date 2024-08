Madagascar: Nouveau gouvernement ce jour - Vers la nomination de 14 nouveaux ministres dont 7 femmes et des secrétaires d'Etat

24. Un mois et douze jours après la démission des ministres, le nouveau cabinet va être connu cet après-midi à 17 heures au Palais d'Iavoloha. Moins d'une semaine après le succès à l'international du président de la République qui compte la diplomatie parmi ses domaines réservés.

10 juillet 2024-22 août 2024

Le TGV n'a pas voulu confondre vitesse et précipitation pour aller jusqu'à ses fins, c'est-à-dire former un gouvernement « masaka ». Mûrement réfléchi sur tous les plans, notamment du point de vue parité des genres. Comme il l'avait déclaré lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 08 mars 2024 à Toamasina, à compétences et expériences égales, le président préfère nommer des femmes à la place - au propre comme au figuré - des hommes.

« The right woman in the right place »

Andry Rajoelina en a fait un principe de management. Depuis sa propre entreprise jusqu'à la présidence de la République où 90% des postes de direction sont occupés par des descendantes d'Eve. Entrée en ...force également des représentantes du sexe dit ... faible dans le prochain gouvernement où un nouveau membre sur deux sera une femme. Sur 14 nouveaux ministres, on croit savoir que 7 c'est-à-dire la moitié sera au féminin pluriel. Sans compter les femmes ministres qui seront reconduites.

13 reconduits sur 27

En somme ou plutôt par soustraction, 13 ministres sortants seront reconduits dans le nouveau gouvernement qui comptera 27 membres comme le précédent. La structure des ministères ne changera pas non plus par souci de continuité et d'opérationnalité immédiate et efficiente. Mais sans doute aussi par mesure d'économie pour ne parler que des papiers en-tête des ministères dont les changements fréquents sont source de dépenses supplémentaires pour l'Administration et de tracasseries en plus pour l'Administré.

Remplacement numérique

3 des 14 nouveaux ministres sont, en quelque sorte, du remplacement numérique. Et ce, avec les départs de Justin Tokely, Augustin Andriamananoro et Haingo Nambinina Fomendraza devenus respectivement président, vice-président et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Libérant du coup trois ministères, en l'occurrence, l'Intérieur, la Communication et Culture ainsi que la Population et Solidarités qui verront l'arrivée de nouveaux ministres. Les 11 autres entrants seront de nouvelles têtes. Y compris le successeur ou la successeure d'Edgard Razafindravahy à Ambohidahy où le promoteur du projet « One District, One Factory » laisse son ... ADN.

765 C.V

En plus des 27 ministres, une partie des 11 Secrétaires d'Etat sera aussi connue aujourd'hui. Les 765 C.V reçus sur le réseau professionnel Linkedin par la Présidence de la République le 29 février 2024, date limite de dépôt de dossier de candidature, ont été ressortis des tiroirs ces derniers temps.

La nomination des Secrétaires d'Etat est dictée par la concrétisation des projets présidentiels et l'urgence du « sosialim-bahoaka ». A l'image même de l'organigramme des secrétariats d'Etat qui va de l'Economie et Plan à la Digitalisation des services publics, en passant par la Souveraineté alimentaire, l'Electrification rurale et ménages, le Planning familial, la Lutte contre la pauvreté et la Réinsertion sociale, la Jeunesse et la lutte contre les stupéfiants, l'Artisanat et Métiers, la Coopération économique, le Commerce et la Consommation.

PGE - 3 Andry.

Sans oublier le Secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat qui est le maître d'oeuvre des projets présidentiels. La mission principale des Secrétaires d'Etat qui sont rattachés à la Présidence, consiste d'ailleurs à enclencher la vitesse grand V dans la mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat articulée autour des « 3 Andry » du président de la République afin de trouver des solutions immédiates et efficaces aux problèmes auxquels la population est confrontée au quotidien.