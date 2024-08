Tunisie: Expatriés - Burnley FC lorgne Hannibal Mejbri

L'éventuelle transaction devrait tourner autour d'un prêt avec obligation d'achat pour un élément évalué à neuf millions d'euros par Transfermarkt.

Burnley FC serait à son tour intéressé par le milieu offensif tunisien Hannibal Mejbri. Le stratège de 21 ans, toujours en «transité» actuellement à Old Trafford, quitterait ainsi les Mancuniens pour un prêt ou une cession définitive. Aux dernières nouvelles donc, Burnley voudrait engager Mejbri pour remplacer Sander Berge. Il va falloir cependant et en priorité trouver un accord avec un Red Devils sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Cédé à titre de prêt la saison passée à Seville durant six mois, Mejbri n'a pas vu sa cote grimper en Espagne où il n'a pas percé. Bref, une fois encore, Hannibal Mejbri n'a pas su concrétiser le potentiel qu'on lui créditait. Espoir de Manchester United qu'il a rejoint en 2019, à 17 ans, contre dix millions d'euros, l'international tunisien, formé à Monaco, peine à prendre du galon, que ce soit à Birmingham ou à Séville, deux clubs «preneurs» sous forme de prêt par le passé. Dans tous les cas, actuellement, avec Burnley, les discussions n'en sont qu'aux prémices, mais la transaction devrait être un prêt avec obligation d'achat pour un élement évalué à neuf millions d'euros par Transfermarkt.

Rafia et Lecce en échec

%

Lourde défaite pour Hamza Rafia et Lecce dans leur fief du stade Via Del Mare (0-4). Cette correction est intervenue en ouverture de saison de Série A face à un gros morceau, l'Atalanta Bergame, tenant de la Ligue Europa. Pour revenir au milieu international tunisien, Hamza Rafia, 25 ans, il a été titularisé par Luca Gotti et a cédé sa place à 5 minutes de la fin de la rencontre. Volontaire mais souvent esseulé en situation de contre, Rafia n'a pas à porter le poids de ce revers sur les épaules. De retour dans l'élite depuis la saison 2022, Lecce lutte à chaque fois pour se maintenir. Ce faisant, les Giallorossi ont certes fait le nécessaire l'an passé en se maintenant, mais cette saison, il va falloir élever le niveau pour ne pas se faire distancer assez tôt.

Sami Chouchane prêté à Northampton

Le milieu de terrain Sami Chouchane, 20 ans, a trouvé un point de chute en optant pour Northampton Town, club de League One. Cédé sous forme de prêt par Brighton Hove Albion, Chouchane tentera de se relancer et de bénéficier de davantage de temps de jeu avant de retrouver le Sussex de l'Est l'été prochain.

Talbi encore Breton

En attendant un transfert qui tarde à intervenir, l'axial international, Montassar Talbi, a pris place au coeur de la défense des Merlus, à l'occasion de la 1ère journée du championnat de la Ligue 2 française. En évidence sous la bannière de Lorient, comme toujours, l'ex-«Sang et Or» a assuré et a ainsi participé à la victoire de Lorient face à Martigues (1-0) au Vélodrome. Au final, les Bretons ont lancé leur saison de Ligue 2, avec une victoire grâce à un but de l'ancien joueur phocéen Bamba Dieng.